Fondatorul platformei Facebook, deținută de compania Meta, Mark Zuckerberg, a anunțat că a devenit tată din nou și a postat primele fotografii cu cea de-a treia fiică a sa, care va purta un nume deosebit.

Mark Zuckerberg şi Priscilla Chan s-au căsătorit în anul 2012

Mark Zuckerberg a publicat vestea nașterii fiicei sale printr-un mesaj postat pe Facebook, alături de care a adăugat și primele fotografii cu fetița sa.

De asemenea, Mark Zuckerberg a dezvăluit și numele ales pentru mezină. „Bine ai venit pe lume, Aurelia Chan Zuckerberg! Ești o mică binecuvântare”, a scris fondatorul Facebook. Mark Zuckerberg şi Priscilla Chan s-au căsătorit în anul 2012 și au împreună trei fete.

După nașterea primelor două fetițe, șeful companiei Meta a stat câte două luni în concediu paternal, relatează agenția de presă Mediafax.

Trebuie să facem din noi o companie tehnologică

Compania Meta a anunțat disponibilizarea a încă 10.000 de angajați, precizând că va „anunța un plan de restructurare, anulând proiectele cu prioritate scăzută și reducând ritmul de angajare.”

„Am luat decizia dificilă de a reduce și mai mult echipa noastră. Va fi dificil. Va însemna să ne luăm la revedere de la colegi talentați care au făcut parte din succesul nostru”, a declarat Mark Zuckerberg. Potrivit spuselor sale, Meta va închide alte 5.000 de posturi vacante pentru care nu au fost făcute angajări încă.

Potrivit Wall Street Journal, concomitent cu concedierile angajaților, mai multe proiecte vor fi reduse sau închise, inclusiv proiectele derulate de Reality Labs (o unitate de afaceri și de cercetare a Meta Platforms, care produce hardware și software pentru realitate virtuală și realitate augmentată, inclusiv căști de realitate virtuală, precum Quest și platforme online, precum Horizon Worlds).

„Trebuie să facem din noi o companie tehnologică mai bună și să ne îmbunătățim performanța financiară într-un mediu dificil, astfel încât să ne putem realiza viziunea pe termen lung”, a explicat Mark Zuckerberg.

Mark Zuckerberg cere creșterea productivității

În prezent, Mark Zuckerberg cere creșterea productivității și a instrumentelor dezvoltatorilor, optimizarea muncii și eliminarea proceselor inutile.

„Practic, vor fi eliminate mai multe niveluri de managemen. În acest scop, vom cere multor manageri să devină colaboratori individuali. În plus, îi vom face pe colaboratorii individuali să raporteze la aproape toate nivelurile, astfel încât fluxul de informații între oamenii care fac munca și conducere să fie mai rapid.

În cea mai mare parte a istoriei noastre, am înregistrat o creștere rapidă a veniturilor an de an și am avut resursele necesare pentru a investi în multe produse noi. Dar anul trecut a fost un semnal de alarmă umilitor. Economia mondială s-a schimbat, presiunea concurențială a crescut, iar creșterea noastră a încetinit considerabil. Ne-am redus bilanțurile, ne-am redus proprietățile imobiliare și am luat decizia dificilă de a concedia 13% din forța noastră de muncă.

În acest moment, cred că ar trebui să ne pregătim pentru posibilitatea ca această nouă realitate economică să continue timp de mulți ani. Creșterea ratelor dobânzilor duce la o economie mai slabă, instabilitatea geopolitică crescută duce la o mai mare volatilitate, iar creșterea reglementărilor duce la o creștere mai lentă și la costuri de inovare mai mari. Având în vedere aceste perspective, va trebui să operăm mai eficient decât în cazul reducerii anterioare a forței de muncă pentru a ne asigura succesul”, a adăugat Mark Zuckerberg.