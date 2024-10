Marcel Ciolacu, candidatul PSD la alegerile prezidențiale, a transmis un mesaj clar în cadrul evenimentului de lansare a Proiectului de Țară, desfășurat duminică la Parlament.

În acest context, el a afirmat cu tărie că România nu va fi atrasă în niciun război, evidențiind astfel angajamentul său de a proteja pacea și stabilitatea națională într-o perioadă caracterizată de incertitudini internaționale.

Marcel Ciolacu, în declarațiile sale, subliniază importanța păcii și stabilității pentru dezvoltarea României, într-un context internațional plin de provocări.

Acesta spune că angajează să folosească toate resursele disponibile pentru a asigura un climat de liniște în țară, afirmând clar că România nu va fi atrasă în conflicte militare.

Aceasta este o reafirmare a angajamentului față de securitate națională, bazat pe parteneriate strategice, în special cu Statele Unite și NATO.

Ciolacu menționează necesitatea modernizării armatei române, dar subliniază că acest lucru nu implică introducerea serviciului militar obligatoriu, ci formarea unei armate profesioniste, pregătite să răspundă provocărilor actuale.

Susținerea Ucrainei este, de asemenea, un punct esențial în discursul său, pe care o consideră crucială pentru păstrarea păcii în România. El pledează pentru continuarea ajutoarelor acordate Ucrainei, atât în termeni financiari, cât și logistici, și se angajează la participarea la reconstrucția acestei țări după încheierea conflictului. În acest sens, Ciolacu evidențiază rolul portului Constanța ca un centru logistic important pentru reconstrucție, menționând progresele deja realizate în modernizarea infrastructurii.

,,În același timp, spun ferm că susținerea Ucrainei este vitală pentru a asigura pacea României. Nu ne dorim vecini noi la granița de est! Vom continua să sprijinim independența și suveranitatea Ucrainei! În paralel, trebuie să fim pregătiți să participăm la reconstrucția Ucrainei, atunci când războiul va lua sfârșit. România a făcut un efort financiar, logistic și uman extraordinar pentru a susține Ucraina.

Trebuie să ne urmărim interesele economice. Portul Constanța a început să devină principalul hub logistic al acestei reconstrucții. Am început deja, am modernizat liniile de cale ferată, am deschis primul terminal de mărfuri grele și am finalizat parte a infrastructurii rutiere.”, a spus Ciolacu.