În timpul unei vizite de lucru în județul Sibiu, premierul și președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat construcția unui nou spital în Sibiul. El a menționat că, deși proiectul inițial era estimat la 500 de milioane de euro, finalizarea acestuia până la sfârșitul anului 2026—termenul limită stabilit de Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)—nu era posibilă.

Astfel, Spitalul din Sibiu a fost transferat pentru finanțare din alte surse, inclusiv bugetul de stat, împrumuturi și granturi din cadrul exercițiului financiar actual al Uniunii Europene, ceea ce permite un termen de execuție mai flexibil.

Marcel Ciolacu a declarat că proiectul a fost ajustat la aproximativ 300 de milioane de euro pentru a se alinia noilor cerințe financiare. În același timp, trei spitale regionale, în construcție în Craiova, Cluj și Iași, vor urma un model similar, fiecare având un buget estimat de 500 de milioane de euro.

Prim-ministrul a asigurat că Spitalul din Sibiu va fi construit, dar că proiectul va respecta parametrii financiari stabiliți de statul român. Astfel, se va evita riscul de a pierde fondurile din PNRR pentru un spital care nu ar putea fi finalizat la timp.

Marcel Ciolacu a subliniat că a discutat despre acest subiect și cu președintele PNL, Nicolae Ciucă, pentru a se asigura că proiectul va respecta parametrii necesari pentru a obține finanțarea.

Tot la Sibiu, premierul Marcel Ciolacu a comentat cu privire la un clip care a fost distribuit în spaţiul public, în care el apare făcându-i nesimţiţi pe pensionarii militari. Șeful Executivului a spus că este un decupaj dintr-o emisiune TV pentru a crea o știre falsă, care este intens distribuită pe social media, dar și pe grupuri de pensionari.

„Încep cu știre care este mai nou pe zona social media și pe anumite grupuri de pensionari militari. Nu demult am fost la o televiziune centrală și mi s-a decupat din ceea ce am spus ca pe urmă să se facă un filmuleț, să fie transmis cu un neadevăr total.

Marcel Ciolacu a reamintit că, alături de unii colegi social-democrați, a renegociat pensiile la Bruxelles.

„Eu personal și o spun fără nicio modestie, împreună cu Victor Negrescu, cu Mihai Tudose, ne-am dus la comisie cu domnul Adrian Câciu, care este aici, ne-am la comisie și am îndreptat aceste lucruri și am explicat de ce pensiile militarilor și polițiștilor nu sunt pensii speciale și sunt pensii ocupaționale”, a precizat el.

Premierul a menționat că tatăl său era pensionar militar și că, de asemenea, conștientizează începutul campaniei electorale.

„S-a tăiat din emisiunea de televiziune și s-a transmis că eu am făcut nesimțiți pensionarii militari. Vreau să vă reamintesc tatăl meu, D-zeu să ierte, era pensionar militar și că eu sunt împotriva lor. Eu înțeleg campania electorală și am ficat pentru această campanie electorală. N-am nicio problemă. Dar să fii și ipocrit și nesimțit și să mai manipulezi și tăind dintr-o emisiune părți astfel încât să truncheze adevărul și ceea ce am spus eu, e o diferență mare.

Nu am o problemă să răspund la orice întrebare atunci când greșesc sau nu greșesc. Cred că sunt unul dintre liderii politici care la 2-3 zile am o conferință de presă și răspund la orice fel de întrebare”, a spus el.