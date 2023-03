Autoritățile de reglementare americane au închis Silicon Valley Bank (SVB) pe fondul prăbușirii sale bruște, a anunțat vineri într-un comunicat Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).

SVB a fost închisă de către Departamentul de Protecție și Inovare Financiară din California, care a numit FDIC în calitate de administrator judiciar, se arată în comunicat.

FDIC a creat Banca Națională de Asigurare a Depozitelor din Santa Clara (DINB) pentru a proteja deponenții asigurați, iar la momentul închiderii a transferat imediat toate depozitele asigurate ale SVB către DINB, a adăugat acesta.

Banca comercială cu probleme, cu sediul în Santa Clara, era cea mai mare bancă din Silicon Valley pe baza depozitelor locale și se număra printre cele mai mari bănci din țară.

Prăbușirea sa bruscă a lăsat multe firme de capital de risc și milioane de persoane fizice din sectorul tehnologic american în incertitudine în ceea ce privește depozitele, împrumuturile și investițiile lor, provocând, de asemenea, valuri în rândul firmelor de tehnologie care se tranzacționează pe Nasdaq și în comunitatea criptomonedelor.

FDIC, care asigură depozitele și examinează instituțiile financiare în ceea ce privește siguranța și protecția consumatorilor, a declarat că toți deponenții asigurați vor avea acces deplin la depozitele lor asigurate cel târziu luni dimineață.

Depondenții neasigurați vor primi un certificat de administrare juridică

În timp ce deponenților neasigurați li se vor plăti dividende în avans în cursul săptămânii viitoare, aceștia vor primi un certificat de administrare judiciară pentru suma rămasă din fondurile lor neasigurate, a precizat FDIC, adăugând că viitoarele plăți de dividende ar putea fi puse la dispoziția deponenților neasigurați pe măsură ce va vinde activele SVB.

Clienții cu conturi mai mari de 250.000 de dolari au fost rugați să contacteze FDIC, care acoperă de obicei până la această sumă pentru fiecare deponent.

SVB avea active totale de aproximativ 209 miliarde de dolari și aproximativ 175,4 miliarde de dolari în depozite totale la sfârșitul anului 2022, potrivit FDIC.

În timp ce ultima bancă cu sediul în SUA care a dat faliment de o asemenea mărime a fost Washington Mutual, cu active în valoare de 307 miliarde de dolari, în 2008, în timpul crizei financiare, cea mai recentă instituție asigurată de FDIC care s-a închis a fost Almena State Bank din statul Kansas, în octombrie 2020.

Trezoreria SUA este atentă la câteva bănci

Secretarul Trezoreriei, Janet Yellen, a declarat vineri că există o serie de bănci care sunt urmărite îndeaproape de Departamentul Trezoreriei după prăbușirea SVB.

„Există evoluții recente care privesc câteva bănci pe care le monitorizez foarte atent. Iar atunci când băncile se confruntă cu pierderi financiare, este, și ar trebui să fie, un motiv de îngrijorare”, a declarat Yellen în timpul audierii sale în fața Comisiei pentru căi și mijloace a Camerei Reprezentanților.

Janet Yellen a convocat ulterior lideri de la Federal Reserve, FDIC și Office of the Comptroller of the Currency pentru a discuta evoluțiile din jurul SVB, a precizat Departamentul Trezoreriei într-un comunicat.

„Secretarul Yellen și-a exprimat deplina încredere în autoritățile de reglementare bancară pentru a lua măsurile adecvate de răspuns și a precizat că sistemul bancar rămâne rezistent, iar autoritățile de reglementare dispun de instrumente eficiente pentru a face față acestui tip de eveniment”, se arată în comunicat.

Prețul acțiunilor SVB Financial s-a prăbușit cu peste 60%

Prețul acțiunilor firmei-mamă a SVB, SVB Financial, s-a prăbușit joi cu peste 60%, în timp ce tranzacțiile au fost întrerupte de mai multe ori din cauza volatilității, după ce a vândut un portofoliu de obligațiuni de 21 de miliarde de dolari cu o pierdere de 1,8 miliarde de dolari.

Directorul general Greg Becker a declarat miercuri, într-un comunicat, că banca a vândut „în mod substanțial” tot portofoliul său de titluri de valoare și a început o ofertă publică prin care își propune să strângă 1,75 miliarde de dolari între acțiuni ordinare.

Becker a adăugat că expunerea SVB la criptomonede este minimă, menționând că banca lucrează în toate industriile din domeniul științelor vieții/îngrijirii sănătății, inclusiv capital privat și capital de risc, tehnologie climatică, biofarmacie, software pentru întreprinderi și fintech, scrie Anadolu Agency.