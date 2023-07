România este singura țară membră a Uniunii Europene care încă cere astfel de documente atunci când doi oameni își doresc să se căsătorească. Eliminarea acestui act medical ar fi ușurat munca angajaților din consulate și ar fi debirocratizat procedura de căsătorie.

Piedicile puse în calea eliminării certificatului prenupțial

Pentru românii care locuiesc în diaspora, este foarte greu să obțină acest certificat, din mai multe motive. Primul este că trebuie să-l obțină în limba țării în care se află, ulterior având la dispoziție doar 14 zile lucrătoare pentru a-l traduce în limba română la consulat (în condițiile în care la consulate, cozile pot fi nesfârșite). Proiectul depus de către deputații USR PLUS a fost solicitat direct de românii din comunitățile din străinătate. Dar un parlamentar PSD s-a opus inițiativei. Mai mult, acesta ar fi vrut să introducă și alte boli în certificat.

Certificatul prenupțial este un document care se emite în urma unor analize medicale pentru verificarea stării de sănătate a viitorilor soți în ceea ce privește HIV/SIDA, sifilis și tuberculoză. Testul de sifilis a fost introdus în SUA, pe fondul unei epidemii. Medicina a evoluat foarte mult de atunci, iar numărul cazurilor a scăzut semnificativ. Legea a rămas însă neactualizată. România a rămas astfel singura țară UE care însă solicită în mod obligatoriu acest act la căsătorie.

România este singura țară UE care încă solicită acest act

Deputatul USR Iulian Lorincz a vorbit despre acest subiect la DC News.

„România este singura țară care, în momentul în care te căsătorești, ți se cere un certificat prenupțial. Practic, cu vreo zece zile înainte de căsătorie, trebuie să te duci la medic pentru a-ți da un certificat în care îți spune dacă ai anumite boli. Repet: este singura țară care cere așa ceva de prin 1996. Am depus un proiect de lege prin care cerem eliminarea certificatului prenupțial. Vorbim despre un document în plus.

Pentru diaspora, mai trebuie și tradus acel document. Trebuie să plătești taxe etc. Este o birocație în plus. Un coleg parlamentar de la PSD mi-a zis că el a propus certificatul prenupțial în 1996 și acum a vrut să adauge și alte boli în acel certificat. Efectiv distrugea proiectul de lege. Am decis să-l retragem. Am zis că va ieși mai rău dacă se vor introduce și alte boli. În loc să fie ușurată procedura de a te căsători cu cineva, a existat această reținere… pentru a o face și mai greu de pus în practică”, a explicat acesta.