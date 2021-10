Liviu Dragnea a vorbit deschis despre cel mai fierbinte subiect în ceea ce îl privește. Are de gând să revină în politică și dacă da, când ar putea face pasul cel mare? Acesta nu a pierdut prilejul de a face o analiză succintă pe marginea crizei politice actuale. În acest context, el a transmis un semnal categoric celor din PSD.

Fostul lider al PSD nu ştie dacă are şanse să se întoarcă în politică. Declarația sa vine în contextul în c are acesta a anunţat recent că susţine noul partid Alianţa pentru Patrie, înfiinţat de fostul secretar general adjunct al PSD, Codrin Ştefănescu.

„Nu ştiu, habar n-am. Nu m-ar interesa foarte mult”, a spus Liviu Dragnea, întrebat fiind dacă are de gând să se întoarcă în politică. Afirmația sa provoacă uimire, mai ales că mulți se așteptau să-l vadă pe acesta în linia întâi, mai ales în contextul în care și-a declarat sprijinul pentru noua înfiinţată Alianţă pentru Patrie. Dragnea a ținut însă sublinieze că partidul nu-i aparţine şi că a fost înfiinţat de „patru oameni obişnuiţi”, la iniţiativa lui Codrin Ştefănescu. Partidul pe care îl susține își propune să reia mare parte din obiectivele programului politic și economic pe care l-a implementat PSD, pe vremea guvernelor Grindeanu, Tudose și Dăncilă.

Liviu Dragnea, mesaj cheie către PSD

Fostul șef al PSD a ținut însă să le transmită și un mesaj cheie pentru pesediști. În opinia sa, PSD ar fi trebuit să îşi asume guvernarea

„Tu demiţi Guvernul şi tu spui că nu vrei să îţi asumi guvernarea? În politică îţi mai asumi şi costul electoral.”, a arătat fostul mare șef al social-democraților. El a ținut să arate că, „din păcate”, PSD a renunţat deliberat la componenta naţională a partidului.

„Nu naţionalistă, naţională, patriotică. Ar fi trebuit să se bată pentru români prin orice acţiune politică posibilă”, a punctat Dragnea.