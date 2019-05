După protestele repetate de la mitingurile organizate de PSD la Iași, Suceava, Galați, și după incidentul de ieri, când doi protestatari au fost reținuți de Jandarmerie la Topoloveni, unde Dragnea se afla în vizită electorală, liderul PSD dă semne că nu mai vrea să participe la evenimente cu public larg.

Astfel, sâmbătă, acesta a ales organizarea unor întâlniri restrânse și securizate cu grupuri de cetățeni. Şeful PSD a fost la Sibiu, împreună cu ministrul Petre Daea, pentru a face friptură la grătar și mămăligă cu un grup de ciobani. Mai mult, liderul PSD a anulat mitingul pe care voia să îl organizeze în București în data de 21 mai, motivul renunțării fiind tot teama de proteste. Cu toate acestea, un miting PSD va avea loc totuşi duminică, la Târgovişte.

”Sâmbăta aceasta am petrecut-o alături de oierii din Poiana Sibiului. (…) Alături de Petre Daea, le-am ascultat problemele și am pus pe hârtie un program pe termen scurt și mediu în așa fel încât oieritul în România să revină la ce era odată. Am făcut o serie de pași importanți cu programul pentru lână, cu înființarea Casei de Comerț și subvențiile acordate. A venit însă momentul să trecem la nivelul următor. Așa că ne-am propus ca în perioada următoare să mai aducem modificări în privința legislației pentru zilieri, pentru a încuraja forța de muncă, să acordăm o subvenție pentru mieluțe pentru creșterea efectivelor și acordarea unei subvenții de 2 lei pe kilogramul de lâna dar și înființarea mai multor spălătorii de lână. De asemenea vrem ca prin Casa Română de Comerț să dezvoltăm centre de preluare, centre de prelucrare, centre de îngrașare, flota de vase pentru transport extern de animale și nu în ultimul rând magazine”, a scris Liviu Dragnea pe pagina sa de Facebook, unde a atașat o galerie foto:



Te-ar putea interesa și: