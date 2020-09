Svetlana Tihanovskaia, lidera opoziţiei din Belarus, le-a cerut luni statelor membre ale Uniunii Europene să boicoteze financiar Guvernul de la Minsk, transmite dpa.

“Niciun ban pe care domnul Lukaşenko îl poate obţine acum nu va merge la oamenii din Belarus”, a declarat Tihanovskaia in urma unei întâniri avute cu cu miniştrii de Externe din UE, cu şeful diplomaţiei europene, Josep Borrell şi cu preşedintele Parlamentului European, David Sassoli.

Pe de altă parte, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, a criticat respectiva întâlnire. “În privinţa situaţiei din Belarus, această întâlnire este împotriva obiectivului de reinstaurare a stabilităţii”, a spus reprezentanta diplomaţiei ruse.

Premierul belarus Roman Golovcenko a afirmat recent că Occidentul încearcă să amplifice haosul din ţara sa.

“Ţara noastră se confruntă cu o presiune externă fără precedent”, a spus el.

Alegerile prezidenţiale din Belarus desfăşurate în 9 august, despre care opoziţia este convinsă că au fost fraudate pentru a-i asigura lui Aleksandr Lukaşenko al şaselea mandat consecutiv, au fost urmate de ample proteste, care de multe ori au degenerat în violenţe.

Refugiată în Lituania, Svetlana Tihanovskaia, care s-a plasat pe poziţia secundă conform rezultatelor oficiale ale scrutinului, şi-a propus să facă lobby pentru a obţine sprijin din partea ONU şi a altor organizaţii, în vederea unei tranziţii paşnice a puterii în Belarus, transmite Agerpres.

“România susţine adoptarea de sancţiuni şi am vrea ca acestea să fie adoptate cât mai curând posibil”

România susţine adoptarea de sancţiuni în Belarus cât mai curând posibil şi sprijină o misiune OSCE pentru medierea dialogului în această ţară, a transmis, luni, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, la reuniunea miniştrilor de Externe ai statelor membre ale Uniunii Europene.

Bogdan Aurescu a susţinut un discurs în deschiderea reuniunii Consiliului Afacerilor Externe de la Bruxelles.

„Tocmai am finalizat un mic-dejun de lucru cu participarea liderului opoziţiei din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, şi am exprimat poziţia României cu privire la situaţia din Belarus, aprecierea pentru curajul cetăţenilor din Belarus şi al reprezentanţilor opoziţiei, care luptă în continuare pentru drepturile lor, în ciuda eforturilor regimului de a reprima aceste evoluţii.

Credem că Belarus se află în prezent într-o etapă de tranziţie către modernizare şi democraţie, iar Uniunea Europeană are datoria de a susţine acest efort. Astfel, am exprimat susţinerea României pentru societatea civilă şi pentru o presă independentă în Belarus, am reamintit colegilor şi doamnei Tihanovskaia că România a transferat 100 de mii de euro prin European Endowment for Democracy pentru susţinerea unei prese independente şi a societăţii civile în Belarus”, a afirmat Bogdan Aurescu.

El a reiterat faptul că România susţine adoptarea de sancţiuni, „cât mai curând posibil”, şi a susţinut activarea Mecanismului Moscova al OSCE.

„Am reiterat faptul ca România susţine adoptarea de sancţiuni şi am vrea ca acestea să fie adoptate cât mai curând posibil. De asemenea, am reamintit faptul că România a susţinut activarea Mecanismului Moscova al OSCE şi sprijină organizarea unei misiuni OSCE pentru medierea dialogului în Belarus”, a spus Aurescu.