Replica Olguței Vasilescu a venit după ce Rareș Bogdan a transmis, la rândul lui, un mesaj greu după ce Olguța a aruncat o insultă la adresa lui Marian Ceaușescu, protestatarul care l-a apostrofat pe Raed Arafat pe aeroport.

Care este replica Olguței Vasilescu

„Mvaaaai! L-am supărat pe domnu’ Rareș, mitocanul suprem al politicii romanești care nu poate emite o frază fără să fie o jignire la adresa PSD sau a altcuiva… Pe tine cine te sancționează pentru mizeriile pe care le arunci de atâta timp în spațiul public? Măcar confirmi faptul ca voi, PNL, l-ați trimis pe acel individ să-l hărțuiască pe Raed Arafat, prin aeroport! Vezi ca ți s-a sters rujul și s-ar putea ca unii chiar să te ia drept mascul…”, a scris aceasta pe Facebook.

Mesajul lui Rareș Bogdan

„Poftim??? Cât venin poate încăpea într-o persoană!! Până când va rămâne ticăloșia nesancționată?? Atâta vreme cât o duduie ignorantă, o persoană care face din xenofobie un titlu de glorie, atâta timp cât o domnita cu un trecut politic sulfuros îndrăznește să jignească un luptător pentru dreptate, pentru adevăr, și este susținută politic, cu PSD nu mai este nimic de făcut. PSD va dispărea, ca feudalismul pe care îl promovează. Vă dați seama că această persoană, pe care îmi este greu să nu o calific așa cum merită, a fost șefa de campanie a candidatului PSD? Oameni buni, am văzut multe, am suportat multe, pe multe m-am făcut că nu le aud, că nu le văd, pentru a nu-mi ieși din fire. Dar acest personaj este de o toxicitate fără seamăn! Decența mă împiedică să spun tot ce aș spune… să nu fim ipocriți, toți ne cenzurăm uneori. Însă Marian, care a rămas unul dintre cei mai curați oameni pe care-i cunosc, nu merită să fie jignit! El este unul dintre cei mai curajoși români care au ieșit în stradă în decembrie 1989! Este primul care a intrat în Comitetul Central al PCR, luând cu asalt porțile, cu pieptul gol! A fost arestat și a intrat în greva foamei, la Jilava. A fost acuzat de subminarea economiei naționale pentru că rezista restaurației comunismului la câteva clipe după ce căzuse Ceaușescu. Pe mandatul lui de arestare scria ”a nu fi lasat liber. Reprezinta un foarte mare pericol social”. I-au schimbat încadrarea în „pătrundere frauduloasă într-o instituție publică”. Și a continuat să lupte. A fost în Piața Universității, a fost bătut de mineri atât de crunt încât a rămas cu un defect de vorbire. Luptă și azi. Da, este radical. Dar radicalismul lui ne ajută să nu dormim, căci știți unde duce somnul națiunii! Marian, acolo unde te scuipă duduia asta te sărută toți cei care cred în dreptate si in democratie reala in aceasta tara!”, a scris Rareș Bogdan pe pagina sa Facebook.

