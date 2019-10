Lia Olguța Vasilescu a analizat programul de guvernare al PNL iar ceea ce susține că a descoperit nu este deloc îmbucurător.

„In noul program de guvernare al PNL apar, cu referire la salarii , mai multe paragrafe. Unul dintre ele este urmatorul:

„Evaluarea impactului Legii salarizării și promovarea unor măsuri în vederea stabilirii unui echilibru între salariații de la stat și cei de la privat și eliminarea inechităților.”

Cu alte cuvinte: fără vouchere de vacanță, tăiate sporuri și salarii. Noi am crescut salariile mediului bugetar pentru a determina mediul de afaceri să crească și salariile din aceasta zona.

Pe lângă asta, am crescut, anual, salariul minim, care a pornit de la 878 de lei când am preluat guvernarea și ar fi ajuns, la 1 ianuarie 2020, la 1363 de lei net, respectiv 1.563 lei net pentru angajații cu studii superioare și 1 an vechime.

Acestea au fost singurele pârghii pe care le-am avut la indemnana pentru a crește și salariile din mediul privat.

Înțelegem acum că se merge pe ajustări la angajații de la stat și pe aplicarea unui mecanism “obiectiv și predictibil” pentru salariul minim. Adică pentru scăderea lui. Ce poate fi mai predictibil când tot mediul de afaceri a știut, din Programul de Guvernare, votat de Parlament și devenit lege, ca salariul minim crește cu 100 lei net, anual? Angajații de la privat trebuie să înțeleagă că dacă scad salariile la stat patronii din privat le vor scădea și lor salariile.

Iar patronii ar fi trebuit să înțeleagă că bugetarii își cheltuiau salariile pe bunuri și servicii pe care le cumpărau de la ei.

Ideea de baza a unei guvernari nu trebuie sa fie aceea de a taia de la unii ca sa ii aduca langa cei mai saraci, ci dimpotriva de a gasi solutii sa se majoreze la toti.

Revin cu alte amanunte din programul austeritatii. Situatia de la pensii e cu adevarat catastrofala”, a susținut Lia Olguța Vasilescu pe pagina sa de socializare.

