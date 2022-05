Legea care va limita creșterea excesivă a prețurilor! Un nou instrument pentru când piața nu funcționează bine

Proiectul de ordonanță privind combaterea speculei a fost analizat, miercuri, în primă lectură, de către Executiv. Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a precizat că acest proiect de OUG reprezintă, de fapt, un act normativ prin care statul va putea interveni în situaţii excepţionale, când sunt distorsiuni pe piaţă, pentru a limita creşteri de preţ excesive.

“Proiectul de ordonanţă de urgenţă privind combaterea speculei a fost discutat astăzi (miercuri, n.r.) de Guvern în primă lectură, este un proiect iniţiat de Ministerul Economiei, inclusiv ANPC, în colaborare cu Consiliul Concurenţei şi avem colaborarea specialiştilor din Ministerul de Finanţe şi Ministerul Agriculturii. Proiectul este în consultare publică, luni vom finaliza consultarea publică. Rog pe toţi cei interesaţi să trimită comentariile până luni ca să putem finaliza proiectul de act normativ care să treacă prin circuitul de avizare”, a declarat şeful autorităţii de concurenţă în briefingul care a urmat şedinţei Executivului.

Crearea unui instrument pentru a intervenii în situații excepționale

Președintele Consiliului Concurenței a mai spus că acest proiect dorește să aducă un nou instrument prin care să se poată acționa imediat în situații excepționale. Mai precis, atunci când piața nu funcționează cum trebuie.

“În astfel de situaţii, pentru produsele care prezintă un risc de activitate speculativă vom putea interveni pentru a limita creşteri de preţuri excesive sau a forţa companiile să reducă stocurile sau să crească comercializarea produselor. Fie să producă mai mult fie să reducă stocurile pe care le-au acumulat. De implementarea actului normativ se va ocupa Consiliul Concurenţei în ceea ce priveşte relaţiile între companii şi ANPC în ceea ce priveşte relaţia între companii şi consumatori, clienţi finali”, a explicat Bogdan Chiriţoiu.

Pe de altă parte, el a mai declarat că fiecare instituție va funcționa pe un anumit set de reguli de funcționare, în timp ce Consiliul Concurenței va aplica prevederile Legii 11 a concurenţei neloiale, o lege cu proceduri mai rapide decât Legea concurenţei, care are investigaţii cu durată mare de timp.

“Într-o situaţie de criză, de speculă, vrem reacţii foarte rapide şi atunci Legea concurenţei nu este un instrument bun pentru că o investigaţie durează undeva la doi ani. Avem nevoie de intervenţii mai rapide şi atunci mergem pe Legea concurenţei neloiale”, a mai spus preşedintele Consiliului Concurenţei.

Amenzi între 0,1% și 1% din cifra de afaceri

Este important de notat faptul că amenzile prevăzute de legea concurenţei neloiale variază între 0,1 şi 1% din cifra de afaceri. Președintele Consiliului Concurenței a mai spus că aceste amenzi nu sunt foarte mari, însă este important ca măsurile adiacente precum oprirea funcţionării unei companii sau obligarea acesteia să reducă preţurile sau stocurile atunci când se pretează la acţiuni speculative.

“ANPC poate opri funcţionarea unei companii, noi Consiliul Concurenţei putem obliga companiile să îşi reducă stocurile sau preţurile. ANPC poate dispune şi confiscări. Nu ne interesează sancţiuni atât de mari cât posibilitatea de a recupera pagubele şi de a impune măsuri companiilor care se pretează la aceste acţiuni speculative. Asta este o diferenţă faţă de Legea 21 a concurenţei, unde amenzile ajung până la 10% din cifra de afaceri. Acum vrem viteză, mergem pe Legea concurenţei neloiale cu amenzile acestea mai scăzute dar impactul mare vine din măsurile adiacente complementare(…) Atunci când cumperi o mască cu 1 leu şi o vinzi cu 10 nu amenda de 1% o să te sperie ci faptul că putem să îţi interzicem activitatea, se poate confisca marfa, se pot confisca profiturile pe care le-ai făcut din această activitate ilicită. Măsurile adiacente sunt pârghia mai importantă decât cuantumul amenzii”, mai spune Bogdan Chirițoiu.

Un astfel e instrument a fost necesar în pandemie

Bogdan Chiriţoiu a precizat că în pandemie a simţit cel mai clar nevoia unui astfel de instrument de intervenţie. Atunci preţurile la măşti sau dezinfectanţi au crescut foarte mult, iar autorităţile nu au avut pârghii eficiente de intervenţie.

“Pandemia este exemplul cel mai clar, acolo eu am simţit nevoia de a avea un instrument de genul acesta. Am constatat la începutul pandemiei când au crescut preţurile de n-sprezece ori la măşti, la dezinfectanţi, nici noi, nici ANPC, nici Poliţia Economică nu am avut nişte pârghii eficace de intervenţie. Am făcut fiecare ce am putut. Când piaţa merge normal, lăsăm jocul pieţei, cine are preţuri mari va da faliment. Că oamenii nu sunt proşti să cumpere de la o firmă care are preţuri foarte mari. Avem nevoie de instrumentul ăsta pentru situaţii excepţionale când avem o dereglare în funcţionarea pieţei”, a mai spus Chiriţoiu.

Potrivit acestuia, o decizie pe noul proiect de ordonanţă poate veni în câteva săptămâni.

“Diferenţa acum este că nu am investigaţia aceea complicată de pe Legea concurenţei, nu fac un raport de investigaţie, îl trimit companiei, îi dau 30 de zile să îmi răspundă, îl trimit Comisiei Europene etc. Partea de investigaţie este mult simplificată. Luarea unei decizii va dura în acest caz câteva săptămâni faţă de doi ani pe Legea concurenţei. Deciziile sunt executorii. Orice acţiune a noastră poate fi contestată în instanţă, dar asta nu suspendă plata amenzii”, a mai arătat preşedintele autorităţii de concurenţă.