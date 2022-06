Klaus Iohannis este profund dezamăgit de alianța dintre PNL și USR

Klaus Iohannis a declarat miercuri că este profund dezamăgit de modul în care alianța politică dintre PNL și USR a gestionat legile justiției, susținând ferm că „primul an după alegeri a fost unul pierdut”.

„Primul an după alegeri a fost unul pierdut! Există premisele pentru rezolvarea acestei chestiuni (n.r. legile justiției). Însă trebuie să înțelegem că există posibilitatea ca MCV să fie ridicat (…) Am discutat cu Vera Jurova. Discut despre ridicarea MCV de când am devenit președinte. La noi progresele au fost variabile…

Am avut perioade când am progresat bine și am crezut că mai e puțin și se ridică MCV. Apoi am avut o perioadă de tristă amintire fiindcă Parlamentul a adoptat atunci un set de legi care ne duceau spre trecut, nu spre viitor. Lucrurile au mers mai bine după alegerile parlamentare”, a precizat, miercuri după-amiază, Klaus Iohannis, fiind prezent la Summitul NATO de la Madrid.

Referitor la MCV (Mecanismul de Cooperare şi de Verificare), amintim faptul că, luni după-amiază, Klaus Iohannis s-a întâlnit cu Vera Jourova, vicepreședintele Comisiei Europene pentru Valori şi Transparenţă, pentru a discuta despre acest subiect.

Klaus Iohannis a discutat luni cu Vera Jourova despre finalizarea rapidă a MCV

Luni, Klaus Iohannis a reiterat obiectivul României privind finalizarea rapidă a Mecanismului de Cooperare şi Verificare (MCV), pe baza evoluţiilor pozitive înregistrate de ţara noastră. Întrevederea lor a avut loc la Palatul Cotroceni. Președintele României a reinterat faptul că obiectivul autorităților statului este ca monitorizarea să continue exclusiv prin mecanismul Uniunii Europene privind statul de drept, aplicabil tuturor statelor membre.

În cadrul discuţiilor de la Palatul Cotroceni, Klaus Iohannis a transmis aprecierea sa faţă de deschiderea vicepreşedintelui Comisiei Europene pentru Valori şi Transparenţă pentru un dialog constructiv cu autorităţile române şi pentru cooperarea excelentă în domeniile aferente portofoliului gestionat de Vera Jourova.

„Preşedintele României a reiterat, cu acest prilej, ataşamentul profund pro-european al ţării noastre şi implicarea activă în procesul de aprofundare a Uniunii Europene, pe baza valorilor şi principiilor comune, subliniind angajamentul politic pentru consolidarea statului de drept, reformele în domeniul justiţiei şi lupta împotriva corupţiei.

Evocând evoluţiile pozitive deja înregistrate, Preşedintele Klaus Iohannis a exprimat încrederea că eforturile şi rezultatele obţinute de România în domeniul reformei justiţiei şi luptei împotriva corupţiei vor fi reflectate pozitiv în cadrul raportului aferent mecanismului european privind statul de drept pentru anul 2022”, a transmis luni Administraţia Prezidenţială.

Klaus Iohannis s-a referit la deciziile recente ale Consiliului European de acordare a statutului de țări candidate la UE Ucrainei şi Republicii Moldova şi perspectivei europene pentru Georgia, accentuând necesitatea unui sprijin şi a unui ghidaj corespunzător din partea Comisiei Europene pentru aceste state, în vederea îndeplinirii etapelor următoare. Acesta a vorbit şi despre securitatea din regiune, pe fondul agresiunii ruse împotriva Ucrainei, prezentând măsurile de sprijin ale României atât pentru Ucraina, cât şi pentru refugiaţii ucraineni.