Jumătate dintre școlile românești riscă să se închidă

„Când eram eu elevă, la sfârşitul anilor ’80-începutul anilor ’90, învăţam în trei schimburi şi erau cam zece clase în fiecare an. Acum, la aceeaşi şcoală din Berceni, se învaţă într-un singur schimb şi sunt cinci-şase clase pentru fiecare generaţie. Ca să nu mai spun că noi eram şi 40 în clasă, iar acum sunt între 20 şi 30 de copii”, povesteşte Cornelia, învăţătoare la o şcoală de cartier din Bucureşti.

Statisticile confirmă: în 1995 erau înscrişi în învăţământul preuniversitar (şcoli primare şi gimnaziale, licee şi şcoli profesionale) aproape 3,7 milioane de copii. În 2017 numărul lor a fost de numai 2,4 milioane, cu o treime mai puţin. Iar având în vedere tendinţa de permanentă scădere din ultimii ani (de la 2,65 milioane în 2013 la 2,61 milioane în 2014, 2,55 milioane în 2015 şi 2,52 milioane în 2016), se poate presupune că în anul 2018/2019 vor călca pragurile şcolilor şi mai puţini elevi. Declinul se vede şi în zona celor mai mici „clienţi” ai sistemului de învăţământ: de la aproape 700.000 de copii în grădiniţe şi creşe în 1995 s-a ajuns la circa 540.000 în 2017, cu aproape 25% mai puţin.

Bătrâni şi tot mai puţini

De ce s-a ajuns aici? Declinul demografic este, desigur, de vină. În 2002, de când avem cele mai vechi date disponibile referitoare la populaţia rezidentă, trăiau efectiv în România 21,7 milioane de persoane. În 2018 mai sunt 19,5 milioane. Iar lucrurile stau şi mai grav în ceea ce priveşte locuitorii sub 20 de ani. În 2002 aceştia totalizau aproape 5,5 milioane, faţă de numai 4,1 milioane la debutul acestui an.

Cauzele principale sunt două şi le ştie toată lumea. Prima este sporul natural negativ (respectiv se nasc mai puţini copii decât numărul celor decedaţi). Anul trecut, numărul persoanelor decedate a fost cu peste 71.000 mai mare decât numărul născuţilor‐vii. A doua cauză majoră o reprezintă migraţia. „România continuă să fie o ţară de emigrare, fenomenul constituind cea de a doua cauză principală a reducerii populaţiei ţării. În anul 2017 numărul emigranţilor a depăşit numărul

imigranţilor cu peste 53.000”, se arată în documentele Institutului Naţional de Statistică (INS).

Lacătul pe uşă

În cazul în care ritmul de scădere se va menţine, în mai puţin de zece ani numărul de elevi din sistemul românesc va scădea sub două milioane, iar peste două decenii va ajunge undeva la 1,5 milioane. Adică undeva la 40% din cel înregistrat în anii ’90. Impactul va fi semnificativ în ceea ce priveşte numărul de unităţi de învăţământ şi de cadre didactice. Cu semnificativ mai puţini elevi, multe şcoli vor fi nevoite să-şi închidă porţile, iar mulţi învăţători şi profesori vor trebui să-şi găsească alte meserii.

De altfel, lipsa elevilor (la care s-a adăugat dorinţa de a eficientiza din punct de vedere financiar sistemul educaţional) a dus deja la desfiinţarea, la propriu sau prin comasare, a numeroase unităţi de învăţământ. Ultimele statistici disponibile arată că de la peste 15.000 de şcoli şi licee în 1995 mai existau în 2016 în jur de 5.700, în timp ce din peste 12.000 de grădiniţe şi creşe mai rămăseseră sub 1.200.

Nici numărul de învăţători şi profesori nu arată prea bine. Conform INS, acesta a scăzut de la un vârf de 232.000 în 2000 la circa 174.000 în 2016, respectiv cu 25% mai puţini. „Și nici măcar statisticile astea nu arată realitatea. În zonele rurale s-a ajuns să fie mulţi profesori care lucrează cu jumătate sau chiar cu sfert de normă, pentru că nu există decât o clasă pentru fiecare generaţie, iar cel mai apropiat post disponibil e la zeci de kilometri distanţă”, spune învăţătoarea Cornelia.

Sub ochii noştri

Evident că, în funcţie de politicile guvernamentale, vor putea exista două abordări ale situaţiei. Fie se va adopta o atitudine de acceptare şi sistemul educaţional va fi lăsat să se micşoreze treptat, prin neînlocuirea cadrelor didactice ieşite la pensie şi prin închiderea treptată a şcolilor rămase fără elevi, fie se va încerca, din motive populiste şi electorale, menţinerea infrastructurii educaţionale la aceleaşi dimensiuni. Asta pentru a păstra un anumit număr de slujbe (într-un sat, de pildă, desfiinţarea a 10-20 de posturi bugetare cântăreşte mult) şi pentru a reduce distanţa pe care copiii o au de parcurs până la şcoală.

„La noi, de pildă, am dus muncă de lămurire cu trei elevi dintr-o clasă în care erau 20 şi am reuşit să-i convingem să se mute într-o clasă în care mai rămăseseră doar 12 copii. În caz contrar, clasa respectivă ar fi trebuit desfiinţată, ceea ce înseamnă că am fi pierdut din numărul de posturi alocate şi din finanţarea de la buget”, dezvăluie directoarea unui liceu din Capitală.

Pentru moment, se pare că se va încerca o abordare mixtă: în unele zone şcolile vor fi menţinute în viaţă chiar dacă nu mai au suficienţi elevi, în

timp ce în altele s-ar pregăti închideri şi comasări. În ianuarie, deputatul PNL Florin Roman declara că are informaţii potrivit cărora Guvernul ar intenţiona să închidă 1.000 de şcoli şi grădiniţe, ca urmare a unor măsuri luate în teritoriu prin intermediul inspectoratelor şcolare. „Este o decizie care nu are niciun fel de studiu de impact, care nu are niciun fel de analiză serioasă. (…) În fapt, ce se întâmplă: în loc să consulte primarii şi operatorii economici, aşa cum spune legea, alături de şcoli pentru a face propuneri referitor la planul de învăţământ şi reţeaua de şcolarizare, ministrul Educaţiei a scos din circuit primarii şi operatorii, a lăsat doar directorii de scoli, care sunt chemaţi la inspectorate şi sunt ameninţaţi să reducă costurile, altfel vor pleca acasă”, a explicat Roman.

Informaţia a fost confirmată până în prezent de decizii luate de inspectoratele şcolare judeţene. De exemplu, consiliera pentru reţeaua şcolară din cadrul Inspectoratului Școlar Judeţean Maramures, Simona Cătană, anunţa în primăvară că numărul de unităţi şcolare va scădea de la 237 la 227, ca urmare a scăderii populaţiei şcolare. În ultimii cinci ani, numărul elevilor din Maramureş s-a redus cu circa 10.000, a mai precizat ea. Opt şcoli primare şi cinci grădiniţe din mediul rural vor fi desfiinţate în judeţul Sălaj începând din această toamnă, tot ca urmare a scăderii numărului de elevi. Asta în timp ce în Vrancea s-a luat decizia desfiinţării a 14 şcoli şi grădiniţe, comasarea a două şcoli şi fuziunea altor două.

Ca în secolul al XIX-lea

Dar lipsa elevilor şi desfiinţarea unor unităţi şcolare reprezintă doar una din problemele sistemului educaţional românesc. Condiţiile proaste din multe şcoli, în special în zona rurală, sunt arhi-cunoscute. „La 159 de la Unirea Principatelor Române, avem 2.418 unităţi şcolare cu grupurile sanitare în exterior. Prin programul de guvernare, în cel mult trei ani, autorităţile locale, judeţene şi centrale vor face că toate unităţile şcolare din România să aibă condiţii decente pentru educaţia elevilor şi preşcolarilor”, spunea în luna ianuarie a acestui an ministrul Educaţiei de la acea vreme, Liviu Pop. cele mai multe şcoli cu toaleta în curte erau în judeţele Vaslui (389), Suceava (219), Iaşi şi Botoşani (207 fiecare), Mehedinţi (118) şi Argeş (108). Deocamdată, nu avem informaţii care să indice o schimbare semnificativă în această privinţă.

Nici siguranţa elevilor nu este o prioritate în multe locuri. Sunt deja celebre cazurile şcolilor în care au căzut tavanele sau care au luat foc în ultima vreme. De altfel, potrivit datelor oficiale, la debutul acestui an şcolar doar 3.100 de clădiri aparţinând unităţilor educaţionale aveau aviz ISU, în timp ce aproape 8.200 nu obţinuseră respectiva autorizaţie de funcţionare. Asta în condiţiile în care guvernanţii se laudă cu cel mai mare buget (27 de miliarde de lei sau circa şase miliarde de euro) alocat educaţiei în ultimii 27 de ani. Problema este că sumele alocate reprezintă doar aproximativ 3% din PIB (faţă de 6%, nivelul prevăzut în Legea

Educaţiei), iar o bună parte din el va merge către salariile şi bonusurile personalului.

Să mai vorbim despre programa tot mai încărcată şi de materia prost structurată şi, în multe cazuri, inutilă? Sau de noile manuale unice, care sunt pline de erori şi inadvertenţe? Sau de nivelul scăzut de pregătire al unor cadre didactice (în special, din nou, din zona satelor)?

Alternativa privată

Problemele grave ale sistemului public au făcut ca, în ciuda reducerii continue a numărului de copii, numărul unităţilor educaţionale private să crească de la an la an, iar multe din ele par şi să aibă rezultate bune din punct de vedere financiar (ce-i drept, mai ales în zonele prospere, adică Bucureşti şi alte câteva mari oraşe). Astfel, dacă în 2000 erau în România 72 de grădiniţe particulare, iar în 2010 – 222, în 2016 numărul lor ajunsese la 346. La nivelul şcolilor, s-a urcat de la 108 în 2000 la 160 în 2010 şi la 283 în 2016. În acelaşi timp, existau şi 72 de licee private în 2016 (în creştere de la 29 în 2000 şi 58 în 2010).

„Materia este aceeaşi ca la stat, adică mult prea încărcată din punctul meu de vedere. Totuşi condiţiile sunt mai bune, profesorii sunt mai atent selecţionaţi şi mai motivaţi şi în plus există şi componenta de after-school, care înseamnă că elevii mănâncă, îşi fac temele şi iau parte şi la diverse activităţi extraşcolare la şcoală. Ceea ce ne scuteşte pe noi de efort şi de drumuri”, îşi explică mama unei eleve care va începe clasa a şaptea la Școala Finlandeză din Capitală decizia de plăti taxa de peste 1.500 de lei pe lună.

Deocamdată, în loc să încerce să ţină pasul cu cei din zona privată, sistemul educaţional public pare să ia măsuri menite a reduce calitatea serviciilor oferite. Marius Nistor, preşedintele federaţiei Sindicatelor din educaţie ”Spiru Haret”, avertiza acum câteva zile că Ministerul Educaţiei Naţionale pregăteşte un ordin prin care vor fi tăiate peste 1.000 de posturi din învăţământul preuniversitar. ”Acest lucru va duce la o acutizare a crizei lipsei de personal calificat, existente la nivelul unităţilor de învăţământ. Riscăm, de exemplu, ca şcolile să rămână fără personal de pază şi întreţinere, în condiţiile în care sunt multe şcoli unde paza este asigurată din banii daţi de părinţi. Mai grav este că tăierile de posturi vor afecta şi procesul didactic, deoarece sunt vizate inclusiv posturi didactice. În plus, riscăm ca orele care se atribuiau până acum la plata cu ora la personalul didactic calificat să fie predate de necalificaţi sau să ne confruntăm cu imposibilitatea plăţii sumelor cuvenite cadrelor didactice pentru activitatea prestată în regim de plata cu ora. Când toată lumea cere la unison creşterea calităţii actului educaţional, MEN vine şi ia măsuri care conduc la scăderea acesteia”, a declarat Nistor.