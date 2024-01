Alianța PSD-PNL are viitor dacă AUR câștigă europarlamentarele

Alianța PSD-PNL este analizată de jurnalistul Ion Cristoiu. În ultimul timp, controversele legate de AUR au fost aduse adesea în prim-plan de către PSD. Acest lucru contribuie la creșterea vizibilității formațiunii conduse de George Simion. Atacurile constante par să atragă și mai mulți simpatizanți către acest partid.

În „Jurnalul meu video” de miercuri (la minutul 27:20), jurnalistul Ion Cristoiu spune că PSD are un interes să ajute AUR. Potrivit ziaristului, mai ales Marcel Ciolacu vrea ca AUR să obțină un scor mare la alegerile europarlamentare.

„Interesul numărul unu ca AUR să aibă un succes ieșit din comun la europarlamentare îl are PSD, în speță Marcel Ciolacu. Domnul Marcel Ciolacu a declarat în mai multe rânduri că în România e nevoie de alianța PSD-PNL, între forțele democratice, pentru a stopa ascensiunea fascismului. Prin fascism domnia sa înțelegând AUR”, se arată pe blogul lui Ion Cristoiu, „cristoiublog”.

Conform acestui scenariu, victoria AUR la alegerile europarlamentare ar putea motiva social-democrații și liberalii să-și consolideze forțele. Astfel alianța PSD-PNL ar putea aduce succesul la viitoarele alegeri parlamentare și prezidențiale.

PSD este primul în sondaje

Metoda pe care PSD o ia în considerare a mai fost pusă în practică cu succes în trecut, având ca exemplu reușita lui Petre Roman în 1992. Deoarece „cel mai mare pericol pentru supraviețuirea politică a lui Ciolacu este Geoană”, spune Ion Cristoiu.

Potrivit unui sondaj CIRA (The Center for International Research and Analyses), PSD se află pe primul loc, cu 30%. CIRA a măsurat intenția de vot pentru primele alegeri de anul acesta, respectiv cele europarlamentare. PSD este urmat de PNL care se menține pe locul doi în clasamentul partidelor pentru alegerile din iunie. Iar AUR este pe locul trei. Astfel, dacă duminica viitoare ar fi organizate alegerile europarlamentare rezultatul votului ar arăta în felul următor: PSD – 30%, PNL – 20%, AUR – 18%, USR – 14%, SOS – 6%, UDMR – 5%.

Celelalte partide nu ar reuși să depășească pragul de 5%, necesar pentru a accede în Parlamentul European, conform sondajului. Acesta indică faptul că 40% dintre români ar opta pentru un partid de dreapta sau centru, în timp ce doar 13% ar alege un partid de stânga.

În ceea ce privește participarea la vot, 53% dintre respondenți afirmă că cu siguranță vor vota la alegerile europarlamentare din acest an, conform rezultatelor sondajului de opinie.