România trebuia să oprească importurile de produse avicole de orice fel din ţările în care există gripa aviară, măcar pentru o perioadă de timp, întrucât această boală reprezintă un pericol iminent şi este una dintre cele mai mari probleme pe care le avem la această dată, susţine Valeriu Tabără, preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu-Şiseşti – ASAS.

Nu au fost luate măsuri preventive

„Gripa aviară este una dintre cele mai mari probleme pe care le avem la această dată, dar şi un pericol iminent. În opinia mea, în primul rând trebuiau oprite, sub orice formă, importurile de produse de orice fel din ţările care au gripă aviară: Ungaria, Polonia, Slovacia, măcar pentru o perioadă de timp. Era primă măsură care trebuia luată. Nu se poate, când ştii că ai în jur ţări cu focare să nu iei măsurile preventive, inclusiv suspendarea importurilor de material din avicultură, din Polonia şi din restul ţărilor”, a declarat președintele ASAS, citat de Agerpres.

„Mergem cu probleme argumentate, dar şi cu curaj la Comisia Europeană şi explicăm de ce trebuie să luăm această măsură, pentru că altfel vom cheltui banii europeni. În schimb, noi am continuat să importăm, ştiind că Polonia este burduşită de gripă aviară. Mai grav, s-a constatat că toate magazinele din vestul ţării sunt pline de carne importată din Polonia”, a adăugat el.

”Autoritățile nu au învățat nimic”

Tabără afirmă că autorităţile nu au învăţat nimic din episodul de pestă porcină africană, care practic a fost scăpat de sub control, deşi Academia a venit din timp şi atunci şi acum cu soluţii pe care „nu ne-a luat nimeni în seamă”.

„Nouă nu ni s-a cerut părerea, deşi avem la ASAS secţiile ştiinţifice pe care le sprijină şi statul. Nu este adevărat că nu putem face nimic în relaţia cu Polonia, pentru că este vorba de schimburi intra-comunitare. Există regimul pe care îl impui pentru a bloca o astfel de boală, întrucât îi afectează şi pe colegii noştri europeni. Dacă eu o las să se extindă, nu am învăţat nimic din ceea ce înseamnă pesta porcină africană pe care practic am scăpat-o de sub control şi nu ştim cum mai putem rezolva. Academia a venit şi atunci din timp şi a spus aşa ceva, dar nu ne-a luat nimeni în seamă”, acuză Tabără.

„Acum, în cazul gripei aviare, este la fel. Şi mai mult, îmi pare rău că într-o seară, pe un post de televiziune, care chiar dorea să trateze serios problema, cei care trebuia să dea explicaţii nu au vrut să intre pe post. Este inadmisibil ca şef de instituţie publică, cu profesioniştii pe domeniu, cu un învăţământ ştiinţific de mare clasă, să nu ieşi pe post să spui ce e de făcut, pentru că oricum nu s-au luat măsuri la timp, deşi s-au cerut”, a explicat președintele ASAS.

”Vom ieși extrem de șifonați”

El a subliniat că industria avicolă din România este una dintre cele mai moderne din Uniunea Europeană, iar carnea românească de pasăre este preferată la export datorită calităţii ei, chiar dacă este mai scumpă. În schimb, pe piaţa internă se aduce din import carne foarte ieftină şi din păcate chiar din ţări în care evoluează gripa aviară.

„Carnea românească este mai scumpă, dar este preferată la export datorită calităţii ei şi cumpără foarte multe state europene, iar noi compensăm cu carne foarte ieftină din import. Sectorul avicol din România este unul dintre cele mai moderne din Uniunea Europeană, şi cantitativ dar şi calitativ, exportă foarte bine carne de pasăre, dar poate suporta şi necesarul intern, de aceea ar trebui să o protejăm”, crede Valeriu Tabără.

„De exemplu, Polonia a avut comerţ cu Republica Sud-Africană şi China, iar dacă anul trecut a avut probleme cu salmonella, aceste ţări au suspendat total importurile. Polonia are acum stocuri de care vrea să scape şi noi în niciun caz nu trebuie să importăm carne de pui de acolo de unde sunt probleme cu salmonella, cu gripa aviară. Cel puţin să aducem din surse care nu au această boală. Din păcate, cred că vom ieşi extrem de şifonaţi pe problema producerii cărnii de pasăre şi de ouă”, a mai spus şeful ASAS.

Riscuri economice

De asemenea, Tabără afirmă că, pe lângă suspendarea importurilor din ţările unde evoluează boala, ar mai trebui omologate măsurile de prevenţie, făcând referire la prezenţa unor microincineratoare în ferme care pot face faţă atunci când apar accidente dar şi ca prevenţie.

„În primul rând, trebuie luate măsuri rapide şi radicale, eliminarea şi suspendarea importurilor, cel puţin pentru o perioadă de timp. Dacă noi, într-o astfel de perioadă, executăm efectivele suntem dependenţi de importuri, indiferent despre ce tip de carne vorbim. În al doilea rând, deschidem problemele de omologare a măsurilor de prevenţie. Trebuia să avem microincineratoare în ferme, pentru că joacă un rol important nu numai când sunt accidente ci şi de prevenire. Noi nu am avut acest lucru. De asemenea, este importantă şi instruirea oamenilor. Consider că este una dintre cele mai mari erori de a nu vedea că este o lovitură formidabilă dată economic României şi dezvoltării rurale”, spune sursa citată.

„Cealaltă perioadă cu gripă aviară ne-a costat 6-7 ani de interdicţii – nu am avut voie să exportăm de nici un fel. Nu pot concepe ca la nivel de prim-ministru astăzi să nu fie un comitet cât mai transparent care să dea zilnic un comunicat cu măsurile luate. Nu să vii să speculezi sau să iei informaţii din presă. (…)Dacă măsurile care se iau nu sunt de fond şi puternice, chiar dacă sunt nişte riscuri mici economice acum, mai bine pierdem puţin decât să pierdem tot”, a adăugat Tabără.

Specialiștii nu sunt consultați

El s-a arătat nemulţumit de faptul că profesori universitari din acest domeniu nu sunt consultaţi când sunt astfel de probleme. „Că e gripă, că e pestă, consultaţi specialiştii, profesori universitari, pentru ce-i plătim? Ai un comitet ştiinţific pe care trebuie să-l consulţi, şi dacă o fac, o fac numai când vor ei şi nu ţin seama de consultări. Încă o problemă, noi nu mai avem institute publice veterinare.. Oare mai avem laboratoare de virusologie în universităţi-facultăţi?”, a arătat preşedintele ASAS.

În opinia sa, virusul gripei aviare serotipul H5N8, care este activ şi în Romania, nu se transmite la om, el reprezentând un pericol numai dacă acesta stă în mediul respectiv şi inhalează efectiv acest virus.

„H5N8 nu este un pericol pentru om, dar dacă stai cu găina faţă în faţă, stând în mediul respectiv şi inhalezi acest virus se poate transmite. Prin carne nu se transmite. Însă organismele acestea foarte mici, foarte fine, sunt extrem de sensibile la mutaţii, e posibil ca un astfel de virus – aşa cu e E.coli din saprofiţi se transformă în paraziţi şi te omoară. De ce nu am fi prevăzători?”, explică Valeriu Tabără.

Autoritățile nu inspiră încredere

În ceea ce priveşte pesta porcină africană, şeful ASAS a susţinut că principalul factor de extindere a virusului în România a fost omul, în nici un caz păsările şi porcul mistreţ, iar măsurile luate în Delta Dunării şi la Satu Mare, unde a apărut virusul pentru prima dată, nu au fost cele care ar fi trebuit.

„Am propus de nu ştiu cât timp temă pentru dezvoltarea unor cercetări în România pe pesta porcină africană, iar cei de la MADR – vorbesc de serviciul de cercetare din minister – au descalificat o facultate şi au anulat programul. Nu poţi să dai soluţii la oameni numai din literatura de specialitate, dacă nu ai date experimentale. Dacă vorbim de măsurile pe pestă care s-au luat… nu cred că se poate să mă duc cu Vermorel în spate şi spun că dezinfectez maşini. Aia nu e dezinfecţie, nici măsurile care s-au luat în Deltă, nici la Satu Mare nu au fost cele care trebuiau ca să blocheze extinderea virusului pestei porcine africane. (…) Cred că la început cheia era problema aceea de a inspira încredere, nu execuţia fermierului, să îi iau porcul fără să îi dau nici o explicaţie şi fără să fie convins. Nu mai vorbesc de fermele familiale unde trebuia mers şi cu convingere şi inclusiv cu geanta de bani, pe loc, cântăreşti porcul şi îi dai banul. Nu mai fugea cu porcul şi nu îl mai punea în congelator”, spune Valeriu Tabără.

„Profesorul Radu Moga Mânzat – specialist pe domeniul respectiv – spunea că principalul vinovat de extinderea virusului este omul, nici păsările şi nici mistreţii. Omul este primul pentru că el nu a respectat regulile. De asemenea, eu nu am văzut pe nicio şosea a României acel bazin care se face pentru dezinfectarea mijloacelor de transport. Era obligatoriu. Pe de altă parte, în România nu este nicio soluţie omologată pentru combaterea acestui virus, atunci ce dezinfectare am făcut, cu ce? Dovada că nu a fost eficientă se vede acum că avem pestă porcină africană în toată ţara”, a concluzionat preşedintele ASAS.

Focar de gripă aviară și în România

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a anunţat sâmbătă că a fost confirmat un nou focar de gripă aviară într-o fermă comercială de păsări situată pe aceeaşi platformă Seini din judeţul Maramureş, unde în urmă cu câteva zile, pe 14 ianuarie 2020, a fost diagnosticat primul focar de gripă aviară din România.

„În seara zilei de 17 ianuarie a fost confirmat un focar secundar de gripă aviară, cu acelaşi subtip (H5N8), la o altă fermă comercială de găini ouătoare, situată pe aceeaşi platformă unde a fost diagnosticat focarul primar (14.01.2020). Din ancheta epidemiologică, efectuată de către D.S.V.S.A. Maramureş, a rezultat că între cele două ferme comerciale există un raport de cauzalitate, acestea utilizând acelaşi mijloc de transport al dejecţiilor”, se arată în comunicatul instituţiei remis AGERPRES.

Pe 17 ianuarie, Comisia Europeană a transmis că în mai multe state membre, inclusiv în România, au ajuns produse de la ferme comerciale de curcani din Ungaria, unde a fost diagnosticat virusul gripei aviare de tip H5N8. Din analiza informaţiilor primite, a rezultat faptul că astfel de produse au fost introduse în România prin trei unităţi de depozitare, de pe raza judeţului Bihor.

În prezent, gripa aviară mai evoluează în Polonia, Slovacia, Ungaria, Germania, Ucraina şi Irlanda de Nord.

