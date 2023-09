Simona Halep intenționează să facă apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) în privința suspendării sale de patru ani din procesul de dopaj. Cu toate acestea, Adrian Călin, CEO-ul unei companii de cursuri online, a sugerat că ar fi mai bine pentru sportivă să își recunoască vinovăția.

El spune că situația ar fi asemănătoare cu aceea a Mariei Sharapova, care a primit o suspendare mai mică de 15 luni după ce și-a recunoscut folosirea substanțelor interzise.

„Dacă ar veni Simona Halep și ar spune: ‘Îmi pare rău, am greșit, nici n-o să mai joc tenis pentru că știu foarte clar că am cariera terminată. Efectiv mi-am nenorocit 10 ani de carieră senzațională în tenis pentru o greșeală. Dar am greșit, toată lumea greșește’.

Și Djokovic a greșit! Bine, Djokovic a greșit-o grav cu hârtia aia. Dar vreau să spun că nu avem genul ăsta de comunicare. Băi, ești în ceasul al 13-lea! Ea, de fapt, nu și-a nenorocit cariera de tenismen și trofeele pe care le-a câștigat, ci viitorul.

Ea putea să fie exact ca Țiriac, cum îl văd pe Țiriac că stă la turneele alea și sunt camerele pe el tot timpul. Noi nu știm să facem parte din lumea bună pentru că gândim mărunt, nu avem educație și avem de spus numai prostii”, a declarat Adrian Călin la podcastul realizat de Adriana Nedelea.