George Simion și soția sa vor construi un spital mobil din donațiile primite la nunta lor

Mâine (27 august 2022), George Simion și aleasa inimii sale își vor uni destinele în fața lui Dumnezeu într-un sătuc din Vâlcea: Oveselu – Măciuca. Nunta lor va avea o tematică tradițională, așa că toți invitații vor trebui să poarte straie populare. Petrecerea va avea loc în aer liber. Nuntașii vor dansa pe un câmp, tot acolo vor fi întinse și mesele cu mâncare.

Până atunci, însă, tinerii îndrăgostiți au spus că nu își doresc un dar clasic de la invitații lor, însă cine vrea poate dona pentru o cauză nobilă: construirea unui spital mobil.

„Eu mă bucur tare mult că m-am găsit cu Ilinca. Știți, eu aveam o problemă cu nunțile astea clasice de la noi. Toată lumea vine îmbrăcată la patru ace, apar probleme cu cât e darul, chiar sunt și resentimente uneori, în loc să fie o imensă bucurie. În timp, m-am tot gândit cum o să fie nunta mea. Mama mă bătea și ea la cap când mă însor, când mă așez la casa mea, iar acum că a venit acest moment, am spus să fie o nuntă în stil tradițional românesc. E păcat că am uitat să ne respectăm tradițiile noastre.

Eu nu țin la un număr de nuntași. Că sunt 8.000, că sunt 11.000, că sunt 12.000, ceea ce îmi doresc este ca toți cei care m-au cunoscut în timp, care îmi sunt prieteni să fie aici. Toți sunt bineveniți și îmi doresc să se simtă bine la nunta mea. Eu am ales zona aceasta, am creat toate condițiile ca toți cei care doresc să ne fie alături, să fie aici cu noi.

Pentru mine și Ilinca, cel mai mare dar este ca oamenii să fie aici cu noi, îmbrăcați în ie. Dar dacă vrea cineva să contribuie financiar, noi avem cutii pregătite pentru donații, iar acestea vor merge către construcția unui spital mobil. Este un proiect care va demara în luna februarie din anul viitor și la care eu țin foarte mult. Îmi doresc să rămână ceva după nunta noastră: acest spital mobil și bisericuța maramureșeană construită aici, pentru această ocazie”, a explicat, vineri, George Simion.

George Simion își dorește șase copii

Totuși, liderul partidului AUR își dorește ca soția sa și Dumnezeu să îi dăruiască șase copii. „Eu îmi doresc șase copii, dar acum negociez cu Ilinca, la patru.”, a mărturisit George Simion, în cadrul unui interviu acordat pentru Click!.

Totodată, George Simion a mărturisit că și-a mediatizat propria nuntă așa mult pentru că a vrut să le arate oamenilor de ce este capabil. Din punctul său de vedere, cine nu este capabil să organizeze o nuntă, nu este în stare nici să conducă o țară.

„Orice fac eu este un gest politic și îmi asum (…) Care ar fi fost modelul de nuntă pe care are ar fi dorit să-l vadă la mine? O nuntă cu o sută de oameni, să zburăm în Thassos sau în Creta? Noi am făcut o nuntă într-un sat din Vâlcea. Tot ce fac eu este un gest politic. Dacă nu aș fi capabil să organizez această nuntă, aș arăta că nu sunt, că nu suntem capabili să conducem o țară. Am trecut demult de la stadiul în care mi-aș fi permis să am chestiuni care să nu fie publice”, i-a explicat George Simion unui reporter de la HotNews.ro.

La rândul ei, Ilinca Munteanu a oferit detalii noi despre rochia ei de mireasă. Voalul ei va fi unul spectaculos, cu o trenă de patru metri lungime, care va fi purtată de cele opt domnișoare de onoare, îmbrăcate, la rândul lor, în ținute speciale (fuste din voal și corsete).

„Nu este chiar o rochie de mireasă complet în stil tradițional. Este exact așa cum mi-am dorit-o eu, dar are și influențe folclorice, din zona de unde sunt eu, din Ialomița, Bărăgan. Voalul va avea o trenă de patru metri. Noi o să respectăm tradiția. Toată zestrea mea o să fie expusă pe gard. Așa este obiceiul. Să vadă lumea că fata are zestre mare și frumoasă”, a precizat viitoarea mireasă, potrivit sursei citate anterior.