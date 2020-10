Premiate cu medalii de excelență, la competiții internaționale, vinurile Byzantium se disting prin eleganță și complexitatea lor, care fac memorabilă orice experiență de consum. Gama Byzantium este produsă la Crama THE ICONIC ESTATE din Tohani-Gura Vadului, din struguri atent selectionați, cultivați în podgoriile din Dealu Mare, o zonă viticolă recunoscută pentru vinurile de o calitate excepțională.

Noua formă a sticlei, cu contururi rotunjite, grațioase, noul logo, care combină elemente ornamentale complexe într-o compoziție circulară inspirată din monedele bizantine și combinația cromatica elegantă dintre negru- culoarea etichetei și cupru- culoarea logo-ului, reflectă caracterul vinului și conexiunea cu Imperiul Bizantin. Fonturile stilizate, amintesc de caligrafia complexă, realizată cu meticulozitate, din perioada bizatină.

Gama Byzantium include trei vinuri: alb, rose și roșu, disponibile în sticle de 0,75 L. Byzantium Blanc – cupaj de Sauvignon Blanc, Viognier, Chardonnay – este un vin sec, cu note generoase de ananas, pepene galben și floare de soc și nuanțe subtile de piersică și caisă, care relevă delicatețea soiului Viognier, dând savoare preparatelor culinare ușoare: carne albă, pește, salate. Byzantium Rose – Shyraz- sec, ilustrează șarmul erei bizantine prin culoarea elegantă roz-somon și aromele delicate de zmeură, căpșune și cirese, intensificate de notele subtile de grapefruit roșu, creând un echilibru ideal între gustul fructat și aciditate. Versatilitatea sa îl face potrivit pentru a fi consumat cu aperitive, salate, creveți, pește sau pui. Byzantium Rosso este expresia fidelă a opulenței erei bizantine, prin structura sa complexă și robustă. Un cupaj perfect armonizat între Fetească Neagră, Shiraz și Cabernet Franc, acest vin sec, de un roșu rubiniu intens, încântă simțurile cu aromele intense de fructe de pădure coapte și prune negre, potențate de notele de piper negru și rosu, ciocolată, vanilie și stejar. Byzantium Rosso completează în mod ideal felurile de mâncare pe bază de carne roșie.

Vinurile Byzantium, precum şi celelate vinuri The Iconic Estate, sunt disponibile ȋn marile lanţuri de magazine, magazinele de proximitate, locaţiile HoReCa, magazinele online de specialitate şi pe iconicdrinks.shop, parte a Alexandrion Group.

THE ICONIC ESTATE, parte a Alexandrion Group, este producător, exportator și importator selectiv de vinuri spumante și liniștite. Compania deține instalații de producție și depozitare, trei linii de îmbuteliere, depozit cu temperatură controlată și pivnițe subterane. Crama din Tohani, Gura Vadului, are una dintre cele mai mari pivnițe din regiunea Dealu Mare și o capacitate de procesare de 5000 tone de struguri pe an, fiind produse aproximativ 3,6 milioane de litri de vin anual, reprezentând aproximativ 5 milioane de sticle. An de an, vinurile produse au fost premiate în diverse competiții internaționale. THE ICONIC ESTATE vinde vinurile sale în mai mult de 40 de țări din întreaga lume și a devenit al doilea cel mai mare exportator de vinuri îmbuteliate din România.

THE ICONIC ESTATE deține peste 255 de hectare de podgorii, cea mai mare parte dintre ele într-una dintre cele mai fertile regiuni viticole din România, Dealu Mare – o regiune care asigură o parte semnificativă a strugurilor folosiți pentru obținerea vinurilor excepționale, similară cu două celebre regiuni vini-viticole europene: Piemonte în Italia și Bordeaux în Franța.

Pivnițele Rhein & CIE Azuga, parte din THE ICONIC ESTATE, sunt cea mai veche locaţie unde se produce, fără întrerupere de la înființare (1892) și până în prezent vinul spumant după o metoda tradițională din Franța. Casa Regală a României apreciază vinurile din pivnițele noastre pentru calitatea lor superioară, numind THE ICONIC ESTATE furnizor oficial pentru vinurile liniștite și spumante.

Calitatea vinurilor, valoarea, rafinamentul și distincția lor fac din THE ICONIC ESTATE unul dintre cei mai buni producători români de vin, care au valorificat potențialul și diversitatea viticolă a țării prin vinurile producție proprie: Rhein Extra, Millennium, Hyperion, Neptunus, Kronos, Rhea, Theia, Colina Piatra Albă, Byzantium, Prahova Valley, La Crama și altele.