Gabriel Guță, director la Huawei România: „Compania a fost pregătită să intervină oricând pentru funcționarea optimă a rețelelor”

În contextul distanțării sociale generate de criza COVID-19, gradul de solicitare al rețelelor telecom a fost la un nivel ridicat în ultimele luni. Am fost pregătiți tehnic pentru acest volum de trafic de date și voce ridicat? Cum s-au comportat rețelele telecom, care a fost impactul și ce schimbare ar aduce dezvoltarea rețelei 5G? Am abordat aceste subiecte într-un interviu cu Gabriel Guță, Assurance and Managed Service Director, Huawei România.