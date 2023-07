Patrascu a investit alaturi de un alt antreprenor cunoscut in domeniu, Cosmin Tirvuloiu care mai detine alte 2 parcuri fotovoltaice. Planurile lor reflectă convingerea că sectorul energetic va cunoaște o creștere semnificativă.

Octavian Pătrașcu: „Suntem încântați sa lansam primul parc din portofoliul nostru, Premium Green Energy, si să facem acest pas în industria energiei verde. Suntem încrezători că acest sector va juca un rol vital în viitorul nostru energetic. Ne propunem să investim în diverse proiecte de energie regenerabilă, precum eoliană și fotovoltaică, pentru a aduce beneficii pe termen lung comunităților și mediului înconjurător.”

Patrascu considera ca acest proiect este un pas important si in strategia ESG pe care o urmeaza ca si strategie de investitie prin family office. Investitiile de tip ESG (Environment, Social and Governance) sunt o abordare strategica in afaceri, care integreaza factori non-financiari, luand in calcul si un impact economic pozitiv asupra mediului si a comunitatii, nu doar in plan financiar.

Patrascu: „Viziunea noastră este să contribuim la dezvoltarea și implementarea soluțiilor sustenabile care vor alimenta lumea noastră într-un mod curat și eficient. Ne propunem să investim aici, acasa, in Romania, în diverse proiecte de energie regenerabilă, eoliană și fotovoltaică, pentru a aduce beneficii pe termen lung comunităților și mediului înconjurător. Speram ca din ce in ce mai multi investitori autohtoni vor alege sa valorifice aceste oportunitati.”

Romania nu se situeaza foarte bine in clasamentul tarilor UE privitor la capacitatea instalata eoliana si solara. In 2022, producția de energie „verde” a fost inca sub 20% din total, dar tinta pentru 2030, conform ministerului energiei, este de 34% din productie, ceea ce confirma potentialul si oportunitatea de dezvoltare pentru investitorii in acest domeniu.

Potrivit lui Octavian Pătrașcu, este esențial să se accelereze investițiile în energie regenerabilă, deoarece acesta este un domeniu cu un potențial enorm, cu impact pozitiv asupra mediului și economiei. „Investind în acest domeniu, mizăm pe faptul că sectorul energetic se va dubla până în 2050”, declara Octavian Pătrașcu.