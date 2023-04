Regele Charles a fost avertizat că monarhia riscă să devină „prea îndepărtată” de națiunea pe care încearcă să o servească, după o scădere dramatică a numărului de angajamente publice.

Decesele, scandalurile și demisiile sunt vinovate de o scădere de 40% a sarcinilor de tăiere de panglici și strângere de mână în ultimul deceniu, se arată într-un studiu realizat de un think tank influent.

Familia Regală britanică s-ar putea destrăma

Acesta prezice că, dacă membrii familiei regale tinere care lipsesc nu fac mai mult pentru a-l susține pe noul rege, monarhia s-ar putea „prăbuși” cu ușurință.

Avertismentul dur vine cu doar trei săptămâni înainte ca milioane de oameni să fie cu ochii pe rege și regina Camilla pentru încoronare.

Ceremonia spectaculoasă și sărbătorile îi vor permite regelui să conducă familia regală într-un nou capitol din lunga lor istorie – dar raportul bombă ridică îngrijorarea că mai este mult de lucru.

Numărătoarea logodnelor din Marea Britanie a scăzut de la 3.338 în 2014 la doar 2.079 anul trecut, potrivit analizei realizate de Civitas.

Iar aseară, autoarea regală Margaret Holder a susținut raportul, avertizând că lipsa unei prezențe publice ar putea „anunța dispariția instituției”. Regina Elisabeta a II-a era cunoscută pentru faptul că trebuia să fie „văzută pentru a fi crezută”.

Familia Regală ar putea dispărea din ochii publicului

Dar think thank-ul este îngrijorat că familia regală ar putea „dispărea din ochii publicului”.

Aceasta a fost zguduită de moartea reginei și a prințului Philip, de plecarea ducelui și a ducesei de Sussex în SUA și de retragerea ducelui de York din funcțiile regale pe fondul unui scandal.

Acum, regele este îndemnat să numească mai mulți „membri ai familiei regale care lucrează”, care să se întâlnească cu oamenii din întreaga țară, scrie Sunday Express.

Regele Charles trebuie să ia măsuri

Familia regală, așa cum o știm, se află în pragul colapsului și riscă să se desființeze pe furiș dacă regele nu ia măsuri pentru a stimula vizitele, care au scăzut radical în ultimul deceniu.

Prin decese, scandaluri și demisii, familia regală se bazează din ce în ce mai mult pe câțiva membri harnici, cu Charles, Anne și Edward, care fac aproape jumătate din muncă. Acum avem nevoie de noi membri regali care să muncească sau va trebui să acceptăm o Familie Regală care este mai îndepărtată de popor decât oricând în ultimii 100 de ani.” a spus Frank Young, autorul raportului Civitas

Regele și Prințesa Anne sunt numiți ca fiind „cei mai muncitori”, aceștia din urmă având un ușor avantaj în ceea ce privește numărul total de angajamente în Marea Britanie între 2012 și 2022.

Cercetarea se bazează pe datele compilate de Tim O’Donovan, un broker de asigurări pensionat care a înregistrat angajamentele listate în Court Circular începând din 1979.

Civitas susține că membrii de familie cu vârsta de peste 70 de ani sunt responsabili pentru cea mai mare parte a logodnelor și avertizează asupra unei potențiale „penurii de membri ai familiei regale”.

Ducele de Kent are 87 de ani, prințesa Alexandra are 86 de ani, ducele de Gloucester are 78 de ani, iar ducesa de Gloucester are 76 de ani.

Organizația se teme că numărul de angajamente regale s-ar putea „reduce la abia 1.000 pe an” în următorul deceniu.