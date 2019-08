Cinci asocieri de firme, din Japonia, Franţa, Marea Britanie, Italia şi România au depus oferte pentru realizarea studiilor de prefezabilitate şi fezabilitate pentru metroul şi trenul metropolitan din Cluj-Napoca şi localităţile limitrofe, a informat administraţia locală Cluj.

„Termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor pentru această licitaţie a fost marţi, 30 iulie 2019, ora 15:00. În acest termen au fost depuse 5 oferte, după cum urmează: 1. Asocierea SWS Engineering Spa (Italia) – SYSTRA (Franţa) – METRANS Engineering SRL (România), 2. Asocierea Explan SRL (România) – DR. SAUER and PARTENERS (UK), Asocierea METROUL SA (România) – PADECO CO., LTD (Japonia), 4. Asocierea EUROCERAD INTERNATIONAL SRL (România) – 3TI PROGETTI ITALIA- INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A.(Italia) 5. EGIS RAIL SA (Franţa)”, precizează sursa citată.

Termenul estimat pentru evaluarea ofertelor depuse este de 3 luni, firma câştigătoare urmând să fie anunţată la începutul lunii noiembrie 2019. De asemenea, termenul prevăzut pentru realizarea studiilor este de 27 de luni din momentul anunţării firmei câştigătoare.

„Este un proiect foarte important pentru viitorul Clujului pentru că mobilitatea şi componenta economică merg mână în mână. Pe de o parte, dacă nu ai mobilitate asigurată blochezi dezvoltarea economică, după cum dezvoltarea economică are nevoie de mobilitate alternativă la transportul tradiţional. Trenul metropolitan e un instrument foarte răspândit în Uniunea Europeană şi în marile oraşe europene, încât nu trebuie decât să replicăm un model de bună practică, după cum oraşe care trec de dimensiunea de 400.000 de locuitori, au deja metrou pentru a putea îmbunătăţi calitatea vieţii şi a asigura alternativă de transport la maşină şi pentru a promova tot ce înseamnă mobilitate nepoluantă.

Metroul reprezintă una dintre soluţii, alături de celelalte pe care le avem în municipiul nostru. Decizia noastră e fermă şi categorică de a ne axa pe tot ce înseamnă transport verde, pe tot ce înseamnă mobilitatea alternativă la maşină, pe tot ce înseamnă calitatea vieţii pe încurajarea tehnologiilor nepoluante”, a spus primarul Emil Boc.

Proiectul prevede realizarea infrastructurii pentru un tren metropolitan ar urma să fie implementat cu fonduri europene şi să asigure transportul pe traseul Gilău – Floreşti – Cluj-Napoca – Baciu – Apahida – Jucu – Bonţida, iar în zona municipiului să fie subteran.

