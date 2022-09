Potrivit actelor depuse la dosar, Organizația Trump ar fi înșelat creditorii, asiguratorii și autoritățile fiscale prin umflarea valorii proprietăților sale, informează Msnbc. Investigaţia nu are legătură cu descinderile agenţilor Biroului Federal de Investigaţii la reşedinţa lui Donald Trump din Mar-a-Lago, Florida.

„Donald Trump riscă să piardă totul, inclusiv să-și piardă libertatea”, a declarat Lawrence O’Donnell, jurnalist la MSNBC, analizând cele două mari lovituri primite de Donald Trump: cea din ancheta documentelor clasificate, ridicate luna trecută de la FBI de la reședința sa, și cea de acum, prin anunțul procurorului general al statului New York.

„Cele mai rele două zile din viața lui Donald Trump au fost ziua în care a pierdut alegerile din 2020 și astăzi, în lumina acelei decizii judecătorești și a procesului anunțat de procurorul general din New York, Letitia James”, a comentat Lawrence O’Donnell.

Fostul șef de la Casa Albă, pus să plătească 250 de milioane de dolari

Organizaţia Trump, din care fac parte companiile deţinute de familia fostului preşedinte, este suspectată că a amplificat artificial valoarea activelor pentru a obţine credite şi poliţe de asigurare şi a redus valoarea activelor pentru a evita plata unor taxe.

Procuratura Generală îi cere fostului șef de la Casa Albă 250 de milioane de dolari și îi interzice, atât lui, cât și familiei, să mai aibă afaceri în statul New York.

New York Times știa ce va fi

The New York Times a raportat săptămâna trecută că biroul procurorului general al New York-ului, Letitia James, intenționează să dea în judecată cel puțin unul dintre cei trei copii ai lui Trump, care au lucrat la Organizația Trump.

Expertul juridic de la Politico, Josh Gerstein, a sugerat, de asemenea, că anunțul lui James va fi un caz civil al New York împotriva Organizației Trump. ”Cel mai probabil, se pare că acesta este procesul civil despre care se tot vorbea, pentru fraudă fiscală, fraudă în asigurări și probleme similare”, a declarat Gerstein.

Trump a mai primit o lovitură la începutul lunii

La începutul lunii septembrie, un judecător federal din Florida a revocat procesul lui Donald Trump intentat împotriva rivalei sale democrate din 2016, Hillary Clinton, şi a foştilor oficiali de rang înalt ai FBI. Judecătorul a respins afirmaţiile fostului preşedinte conform cărora ei şi alţii au acţionat în comun cu scopul de a desfăşura ancheta Rusiei care a umbrit o mare parte din administraţia lui Trump.

Judecătorul districtual Donald Middlebrooks a declarat într-o sentinţă clar formulată, că procesul lui Trump, deschis în martie, conţine „deficienţe structurale flagrante” şi că multe dintre ”caracterizările evenimentelor sunt neplauzibile”.