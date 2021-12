Doliu uriaș în România! Un cunoscut balerin s-a stins din viață. Este o mare pierdere

Opera Națională Română Iași (ONRI) a anunțat că prim-balerinul Lucian Dimitriu s-a stins din viață pe 7 decembrie. Acesta a fost artist liric în Corul Operei ieșene timp de aproape 30 de ani. De asemena, ONRI spune că acesta se afla la un cămin de bătrâni din Iași.

„Stimați spectatori,

Cu profund regret am aflat astăzi despre trecerea la cele veșnice a domnului Lucian Dimitriu, artist liric în Corul Operei ieșene vreme de aproape trei decenii.

Întreg colectivul Operei din Iași deplânge marea pierdere și transmite sincere condoleanțe familiei.

Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, este mesajul transmis de ONRI.

Un alt balerin al ONRI a decedat în acest an

În urmă cu aproape două luni, ONRI anunța că prim-balerinul Ion Băitanciuc a decedat la vârsta de 90 de ani. Acesta și-a petrecut mai bine de trei ani la Căminul de Pensionari ”Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Iași. Ion Băitanciuc a fost artist liric de mai mult de 20 de ani, fiind prim-balerin al ONRI în perioada 1956-1977.

„Stimați spectatori,

Cu profund regret anunțăm că astăzi a încetat din viață membrul fondator Ion Băitanciuc, prim balerin al Operei din Iași între anii 1956 – 1977. Artistul, care a slujit scena lirică ieșeană vreme de peste două decenii, a parcurs întreg repertoriul de balet. Transmitem sincere condoleanțe familiei!

Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, anunța ONRI la vremea respectivă.

Ion Băitanciuc s-a născut și a crescut în județul Botoșani, iar cariera de balerin și-a început-o la vârsta de 12 ani. Despărțirea de familie a fost cea mai grea, având în vedere că era doar un adolescent când și-a luat viața în piept și a plecat singur într-un oraș străin.

„Cred că m-am născut cu această pasiune pentru dans. Când eram copil, mai aveam un prieten, pasionat de dans, și împreună făceam tot felul de coregrafii și sărituri. Eram toată ziua pe maidanul de lângă casă și dansam. Nu stăteam locului niciodată. Aveam aproximativ 12 ani când am auzit că va veni o comisie specială de la Iași, care căuta balerini. Eu pe atunci participam la tot felul de spectacole din cadrul unui club de activități, unde se făceau tot fel de dansuri. Nu știam ce înseamnă balerin. Eu știam de acrobații, că lângă maidanul de lângă mine veneau mereu circuri și eram atent la ce făceau ei și am început să fac și eu după ei tot felul de sărituri.

După momentul pe care l-am prezentat în fața comisiei, mi s-a spus că voi primi un răspuns, că se va înființa o școală de balet la Iași. Nu s-a mai înființat și mi-au spus că am reușit, am luat probele, doar că trebuie să aleg să merg la Cluj sau la București. Am plecat la Cluj. Am învățat să fac primele mișcări la bară, prima poziție, a doua, a treia și parcă nu mă simțeam chiar confortabil, dar așa a fost începutul și după aceea a fost foarte frumos”, a declarat Ioan Baitanciuc, fost prim-balerin al Operei Naționale Române Iași, în luna august 2021, într-un interviu pentru BZI.