Este vorba despre Paolo Rossi, eroul Cupei Mondiale din 1982. Acesta s-a stins din viață la vârsta de 64 de ani și totodată, la scurt timp ce Argentinia a fost îndoliată de moartea lui Diego Armando Maradona.

Atacantul Paolo Rossi a jucat pentru echipe ca Vicenza, Perugia, Juventus, Milano și Hellas Verona, dar va rămâne în istorie pentru cele șase goluri ale sale din Cupa Mondială în Spania. A marcat în finală împotriva Germaniei, două reușite în semifinala împotriva Poloniei și un hat-trick împotriva Braziliei.

De asemenea, între 1977 și 1986 Paolo Rossi a marcat 20 de goluri pentru naționala Italiei. A mai câștigat de două ori titlul în Serie A, Cupa Campionilor Europeni și Cupa Italiei cu Juventus Torino.

De menționat este faptul că, în urmă cu șase ani, Paolo Rossi a primit trofeul Maestrelli, premiu acordat unei personalități marcante a fotbalului peninsular, chiar de la Gino Iorgulescu, adversarul său direct în meciurile Italia – Româexternenia din anii 80.

De asemenea, în anul 1983, la București, tricolorii, cu Ilie Balaci și Gino Iorgulescu printre titulari, au învins cu 1-0 fosta campioană mondială, iar ziarele au scris că Paolo Rossi nu a mișcat în fața fundașului Sportului Studențesc, Gino Iorgulescu.

„Mă simt ciudat să primesc acest premiu la București. Îmi face mare plăcere să revin aici după foarte mulți ani. Și eu și Gino facem parte dintr-un fotbal romantic, care se juca în primul rând cu inima, nu din rațiuni financiare”, declara Rossi la acel eveniment găzduit de un restaurant din București.

Juventus hero and Italian hero. ⚪️⚫️🇮🇹. 6 goals in 1 world cup and the best hat-trick in WC history against the best team in history (1982 Brazil). the best world cup performance of all-time. Rest in Peace #RIP #Rossi #PaoloRossi #RIPPaoloRossi pic.twitter.com/PiFWq5AE1y

— Juventus Fans NYC (@NycJuventus) December 10, 2020