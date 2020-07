Călin Gheorghe, una din vocile cunoscute din radioul românesc, a părăsit această lume ieri, iar anunțul trist a fost confirmat de foștii colegi de la Radio Guerrilla. Deocamdată, nu se știe nimic despre cauza decesului a îndrăgitului jurnalist.

”Călin Gheorghe, fostul nostru coleg și prieten, un om cu o voce ca o prietenie de-o viață, a plecat astăzi dintre noi. Clar, viața câteodată o ia razna. Drum bun, Călin Gheorghe. Mulțumim” este mesajul apărut pe pagina de Facebook a radioului Guerrilla.

Prietenii și foștii colegi, șoc la auzul veștii

De aproape o jumătate de an, legendarul DJ de radio avea o emisiune la Europa FM, iar ultima ediție în care oamenii l-au putut auzi la microfon a avut loc joi, 23 iulie, ca de obicei, şi nimic nu prevestea o astfel de tragedie.

Rudele, prietenii și foștii colegi, dar și oameni simpli au suferit un șoc când au aflat, iar unii dintre ei au așternut pe Internet câteva gânduri în memoria lui Călin Gheorghe, scrie cancan.ro.

”Poţi exersa vorbirea. Poţi simula entuziasmul şi/sau priceperea. Poţi chiar fenta – o vreme – lumea. Dar, mai devreme sau mai tîrziu, radioul tot te dă de gol, pentru că vocea te dă de gol. E-atât de simplu. În cazul lui Călin, vocea era exact cum era omul – caldă, calmă, educată.

Unul dintre pionierii radioului românesc

Gravă fără să devină vreodată plicticoasă şi – când era cazul – ghiduşă fără să vireze în hăhăială tembelă. Anglofonii, maeştri ai conciziei, i-ar zice (scurt şi corect) «authoritative» şi «reassuring : de încredere şi liniştitoare. What you hear is what you get (n.r.: Ceea ce auzi este ceea ce obții). Pe scurt, o voce de om bun.

Unul dintre cei mai buni oameni pe care am avut bafta să-i cunosc”, a scris Filip Standavid, fost jurnalist Europa FM, pe contul său de Facebook.

Călin Gheorghe a fost unul dintre pionierii radioului românesc de după comunism. Între 1995 – 2005, Călin Gheorghe a fost DJ la ProFM, cea mai populară staţie de radio de la acea vreme, de unde a trecut la Radio Guerrilla (2005-2015).

De-a lungul ultimilor 25 de ani Călin Gheorghe a avut zeci de emisiuni cu Andrei Gheorghe, bun prieten de-al său, care a murit acum doi ani.