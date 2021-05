Doliu imens printre credincioși chiar de Paște. Părintele ieromonah Daniil, de la Mănăstirea Frăsinei, s-a stins din viaţă chiar în timp ce celebra slujba de Înviere. Anunţul tragic a fost făcut pe Facebook, de către un alt preot.

“Cu mare durere, vă spunem că Părintele Ieromonah Daniil de la Mănăstirea Frăsinei a adormit întru Domnul, chiar în timp ce săvârșea sfânta slujbă despre patimile, moartea și Învierea Domnului nostru Iisus Hristos…Râu de lacrimi, la trecerea Sfinției Sale în veșnicie! A fost atât de bun, de blând, de milostiv… Simt, și acum, mângâierea mâinii sale pe creștet, întru binecuvântare… Îi văd privirea senină… Îi ascult glasul duios…Dumnezeu să-ți poarte sufletul pe drum luminat în Împărăția Sa, sfinte părinte!”, a scris acesta pe pagina sa de socializare.

Părintele Ieromonah Daniil avea 92 de ani

Imediat au apărut mesajele de condoleanțe. Credincioșii au scris că Părintele Daniil ” a plecat direct la Domnul! Dumnezeu sa l tina de a Dreapta Sa!”. Aceștia au mai scris ca “Dumnezeu să-l odihnească. Roagă-te de sus părinte pentru noi păcătoșii”.

Mănăstirea Frăsinei este o mănăstire din România situată în localitatea Muereasca, județul Vâlcea. Mănăstirea a fost inclusă pe Lista monumentelor istorice din județul Vâlcea din anul 2015, Mănăstirea Frăsinei este singura mănăstire ortodoxă în care nu au voie să intre persoanele de sex feminin. În perioada comunistă această interdicție a fost ridicată. În august 2013, Veronica Bulai, mama Monicăi Gabor ar fi înnoptat în această mănăstire, iar a doua zi a murit. Preoții din zonă afirmă că nicio femeie care a intrat în mănăstire nu a scăpat nepedepsită.

In aceasta sfanta manastire, regulamentul Sfantului Calinic, unic in felul lui, de a nu se manca niciodata carne in manastire, de a nu intra niciodata femei si de a se face slujba la miezul noptii pana dimineata, este pastrat cu strictete.

