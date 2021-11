Digital Nation – printre cele mai importante companii de transformare digitală sistemică din Europa

Cu această ocazie, Digital Nation lansează și rezultatele studiului calitativ de analiză a nevoilor IMM-urilor, aflat la baza celui mai nou proiect al organizației, unic în Europa: prima platformă de matchmaking a IMM-urilor cu tineri antrenați în tehnologie. Câteva din estimările rezultatelor acestei platforme până în 2024: 50.000 de noi locuri de muncă pentru tineri și creșterea business-ului cu peste 30% pentru mai mult de 100.000 de IMM-uri. Platforma este realizată cu sprijinul Google.org și al Băncii Transilvania.

Paul Apostol, Fondator Digital Nation a fost invitat în cadrul conferinței organizate de Google.org împreună cu Debating Europe în Bruxelles. Tema acestei reuniuni a fost “De la supraviețuire la prosperitate – Cum pot digitalul și mentoring-ul să susțină dezvoltarea accelerată a IMM-urilor în Europa?” (titlul original: “From Surviving to Thriving – How Can Digital and Mentoring Boost Vulnerable SMBs in Europe?”)

Conferința s-a bucurat de discursul lui Matt Brittin, Președinte Google Europa, Orientul Mijlociu și Africa și s-a desfășurat în prezența unor lideri din mediul tech, ONG și experți ai Uniunii Europene. Matt Brittin a apreciat inițiativele Digital Nation și rolul acestora în realizarea misiunii Google.org, aceea de a susține în mod aplicat și consistent IMM-urile în procesul lor de evoluție către economia digitală. Panel-ul a inclus și intervenții din partea următorilor invitați: Liza Belozerova, Google.org EMEA; Anita Tiessen, Chief Executive Officer pentru Youth Business Internațional; Gori Yahaya, CEO și Fondator UpSkill Digital; Henna Virkkunen, membru al Parlamentului European.

Principalele puncte susținute de Digital Nation în cadrul conferinței Google s-au centrat în jurul programelor de transformare digitală ale companiei și importanței inovației continue:

Inovația este misiune strategică pentru Digital Nation , care a dezvoltat încă din 2013 modele de succes în dezvoltarea digitală sistemică precum Generația Tech, Profesor în online sau IMM online. Rezultatele tuturor acestor inițiative au atins mai mult de 100.000 de beneficiari din toate zonele țării.

, care a dezvoltat încă din 2013 modele de succes în dezvoltarea digitală sistemică precum Generația Tech, Profesor în online sau IMM online. Modelele Digital Nation sunt unice prin faptul că sunt construite în jurul ideilor de “ engagement ” și “ experiență ”. 30% din transformarea digitală este generată de instrumente și antrenarea abilităților, 70% vine din experiența digitală și felul în care aceasta este integrată rapid de o companie sau de un utilizator beneficiar.

” și “ ”. 30% din transformarea digitală este generată de instrumente și antrenarea abilităților, 70% vine din experiența digitală și felul în care aceasta este integrată rapid de o companie sau de un utilizator beneficiar. Modelele Digital Nation sunt gândite pe termen lung, astfel încât să devină scalabile și adaptabile mai multor tipuri de sectoare de activitate sau nevoi de digitalizare.

Digital Nation dezvoltă momentan prima platforma de matchmaking din Europa, care conectează tinerii din tech cu IMM-urile în căutare de prezența sau expansiune online. Estimările rezultatelor acestei platforme până în 2024: 50.000 de noi locuri de muncă și creștere a businessului de peste 30% pentru mai multe de 100.000 de IMM-uri. Platforma este realizată cu sprijinul Google.org și al Băncii Transilvania.

“Săptămâna trecută am discutat alături de echipa Google.org, membri ai Parlamentului European și lideri din domeniul tehnologiei posibilitatea unirii forțelor pentru o intervenție accelerată în digitalizarea IMM-urilor și dezvoltarea unor tehnologii avansate care să producă o diferență majoră în rândul celor 22.6 milioane de companii mici și mijlocii din uniunea europeană. Suntem entuziasmați să lansăm platforma noastră de matchmaking care va avea o componentă de orientare în traseul digitalizării bazată pe inteligență artificială. Eforturile noastre se vor concentra către cele peste 500.000 de companii mici din România, iar în a doua parte a anului 2022 avem în plan extinderea proiectului în Europa Centrală și de Est.” – Paul Apostol, Fondator Digital Nation

Înregistrarea conferinței eveniment din Bruxelles poate fi vizionată și online.

Digital Nation a realizat prima platformă de matchmaking a IMM-urilor cu tineri antrenați în tehnologie. Principalele considerente ale studiului calitativ IMM online, realizat de organizație: