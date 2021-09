Dezvăluirile vin în contextul în care Serghei Lavrov este primul pe listele partidului pro-Kremlin, Rusia Unită, la alegerile din acest weekend.

În ciuda acestor aparențe de om decent și serios, ancheta publicată pe blogul lui Alexei Navalnîi, opozantul aflat în închisoare, arată că ministrul de externe, un apropiat colaborator al lui Vladimir Putin, ar duce o viaţă dublă. Ar avea o amantă, Svetlana Poliakova, care are o mare influență în Ministerul de Externe și care poate concedia pe cine dorește. Femeia ar fi cunoscută în MAE rus ca Svetlana Lavrova și l-ar însoți pe ministrul de externe chiar la întâlniri cu Vladimir Putin. De altfel, ea figurează din 2014 ca angajată în MAE rus și ar mers cu Lavrov în peste 60 de misiuni diplomatice în străinătate, pe banii contribuabililor ruși.

În plus, femeia ar deține mai multe maşini scumpe, un apartament de 8 milioane de dolari în Moscova, un altul la Soci și un altul, de 4 milioane de lire, în Londra, folosit de fiica ei.

Antreprenoare şi actriţă, Svetlana Poliakova și-ar fi petrecut multe concedii în străinătate în compania lui Serghei Lavrov, unde ar fi călătorit cu unul dintre avioanele personale ale unui controversat om de afaceri, Oleg Deripaska.

Luna trecută, de exemplu, cei doi și-ar fi petrecut vacanța în Turcia pe iahtul unui alt oligarh, iar totul ar fi costat 750 de mii de dolari, adică salariul lui Serghei Lavrov pe un an.

Yacht of Interest: chartered Marshall Islands flag super yacht Saluzi near D-Maris, south of Datça Peninsula. Russian Foreign Minister Sergey Lavrov is vacationing on this yacht. pic.twitter.com/n2GO32OsZh

— Yörük Işık (@YorukIsik) August 3, 2021