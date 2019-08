Remus Rădoi, poreclit „Codiță”, susține că Gheorghe Dincă era în vizorul DIICOT Olt pentru că era unul dintre capii unei rețele de proxenetism din Italia. Potrivit acestuia, Dincă se impunea prin forță în respectiva rețea, fiind extrem de violent cu fetele.

„DIICOT Olt știa de el. Gheorghe Dincă figura în baza DIICOT ca unul dintre capii unei rețele de proxenetism”, a declarat, pentru Bugetul.ro, Remus Rădoi.

Declarația lui „Codiță” o contrazice pe cea a șefului Direcției de Investigarea a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), Felix Bănilă.

Anterior, Bănilă a afirmat că Gheorghe Dincă „nu are interdicție pe spațiul italian și nu a fost cercetat, suspect sau inculpat în vreo cauză pe teritoriul Italiei pentru nicio infracțiune”.

„Desigur că am făcut verificări sub acest aspect. Nu putem neglija niciuna dintre versiunile de anchetă. Putem comunica faptul că am verificat și am stabilit în mod cert că în perioada 2002-2008 dumnealui a avut reședința în Italia. Din verificările pe care le-am făcut până acum, dar nu sunt finalizate în totalitate, se pare că inculpatul nu are interdicție pe spațiul italian și nu a fost cercetat, suspect sau inculpat în vreo cauză pe teritoriul Italiei pentru nicio infracțiune”, a declarat Felix Bănilă, în cadrul unei conferințe de presă.

Te-ar putea interesa și: