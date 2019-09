Rata mortalității infantile din România s-a redus ușor în intervalul ianuarie-iulie 2019, față de aceeași perioadă a anului trecut, însă se menține la un nivel ridicat în comparație cu restul Uniunii Europene, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Comparativ cu primele şapte luni din 2018, numărul de decese ale copiilor cu vârsta sub un an a scăzut cu 2,4%, de la 718 până la 701.

În luna iulie 2019, au fost înregistrate 112 de decese ale unor copii cu vârsta sub un an, număr semnificativ mai mare decât cel înregistrat în iulie 2018, adică 90. În 2018, România a înregistrat 1.215 de decese ale unor copii cu vârsta de cel mult un an, în scădere cu 11% față de nivelul înregistrat în anul precedent, respectiv 1.366. Pe baza datelor publicate până în prezent, rata mortalității infantile a fost anul trecut de circa 6,4 la 1.000 născuți-vii, în scădere de la 6,7/1.000 în 2017.

România era în 2017 țara membră a Uniunii Europene cu cea mai mare rată a mortalității infantile, la egalitate cu Malta, arată datele biroului european de statistică, Eurostat. Totuși, România a înregistrat o scădere semnificativă a mortalității infantile în ultimele decenii, în special după intrarea în Uniunea Europeană. Media mortalității infantile la nivelul Uniunii Europene a fost de 3.6/1.000 născuți-vii în 2017.

