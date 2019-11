De asemenea, RADET înregistrează obligaţii curente de 305,3 milioane de lei, din care 155,107 milioane de lei restanţe din perioada aprilie-iulie 2019.

Detaliat, Elcen are de recuperat pe luna aprilie 36,698 milioane de lei, iar RADET are o întârziere de 97 de zile la plata acestei facturi. Pe luna mai, RADET are de plată 45,037 milioane lei şi a întârziat 65 de zile. Pe iunie, restanţa este 38,337 milioane lei şi întârzierea la plată este de 36 de zile, iar factura pe iulie este de 35,035 milioane lei şi există 7 zile de întârziere la plată.

În plus, 120,302 milioane de lei reprezintă facturi în termenul scadent, din perioada august-octombrie 2019.

Totodată, valoarea estimată a energiei termice livrate în perioada 1-10 noiembrie 2019 este de 29,891 milioane de lei.

RADET a intrat în insolvenţă în octombrie 2016, iar luni, 11 noiembrie, Curtea de Apel Bucureşti a decis luni intrarea definitivă a regiei în faliment. Acest lucru nu va duce la sistarea furnizării energiei termice de către Elcen, atâta timp cât plata acesteia va fi asigurată de către Primăria Municipiului Bucureşti, potrivit unui comunicat remis de Elcen luni seară.

La rândul său, ministrul Economiei şi Energiei, Virgil Popescu, a afirmat, luni, pentru AGERPRES, că nu există niciun risc ca bucureştenii să rămână fără căldură, iar Primăria Capitalei trebuie să găsească o soluţie prin ce companie sau prin ce serviciu să preia energia termică de la Elcen.

Te-ar putea interesa și: