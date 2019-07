DeniseRifai și-a ieșit din minți după cazul din Caracal. Jurnalista de la Realitatea TV a transmis un mesaj dur în care îi cere demisia premierului Viorica Dăncilă și susține că dacă ar fi fost în locul ei pleca acasă pe loc, nu ar fi făcut demiteri și nu ar fi postat mesaje pe rețelele de socializare.

„Eu daca eram Dancila, eu Azi plecam acasa-Eu!!!!!si nu ma apucam sa fac demiteri in jur si sa scriu lacrimogen pe facebook. Era unicul semn prin care eu, Dancila, aratam ca Inteleg ce se intampla de fapt, pe fond, in tara asta!!!!!

Pentru ca Romania a ajuns astazi in acest colaps, pentru ca de a lungul anilor, specimenul Dancila a tot fost instalat in toate functiile importante in statul roman pana cand, azi, realmente, Dancilul a ajuns in cea mai importanta functie executiva in statul roman !!!!

E un Dezastru tot ce se intampla cu acesti oameni care n au ce sa caute nici secretare pe la dispensare, daramite sa blocheze o tara intreaga prin neputinta, nestiinta si neprofesionalism!

Am obosit si sunt disperata in acelasi timp !!!!

Pentru ca bani ar fi – dar mai toti sunt furati. Pentru ca Oameni ar fi – dar mai toti sunt subalternii unor imberbi imbracati in chanel si fericiti ca le scrie numele la intrare pe usa.

E un dezastru !!!!!!!!! Romania se sufoca si totul crapa in tara asta putin cate putin in fiecare zi !!!

Si Dancila care conduce un partid care a blocat romania in ultimii doi ani in lupta pt drepturile infractorilor, repet – pentru drepturile infractorilor – nu pentru drepturile victimelor, este INCA IN FUNCTIE.

Sambata trecuta semnalam cum un om a murit in procedura de imobilizarea aplicata in mod mizerabil niste reprezentanti ai jandarmeriei.

Si azi, in dezastrul care s a petrecut astazi, am revazut o scena dintr o emisiune de a mea din urma cu cinci ani. Eram intr o luna de iarna, in 2014, live, intr o emisiune. In jurul orei 16 – m au anuntat fetele ca a cazut un elicopter in lacul Siutghiol. Colegii mei au luat decizia sa spargem emisia si sa transmitem in direct de acolo. Un Alt film al groazei. se auzeau vocile celor cazuti in apa care strigau dupa ajutor. Apa Rece. Cineva de pe mal a sunat la celebrul 112. In acest timp, cand se auzeau tipete dupa ajutor, martorii povestesc ca echipele de interventie cautau haotic in alta zona a lacului elicopterul; la Cazino, in loc sa intre pe la butoaie; In cele din urma, salvatorii au ajuns cu prima dintre barci si reusesc sa porneasca spre locul accidentului. Numai ca salvatorii nu au putut inainta repede pentru ca au constatat ca motorul barcii era de fapt defect, iar asa ca s au apucat sa vasleasca!!!!!!… Si de la ora 16 incet incet – s a asternut seara. Si vocile care strigau disperate dupa ajutor, au amutit.

CUCOANA, nu-ti cer demisia! Macar atat ai putea sa faci Tu pentru Romania noastra!

Dancila, Pleaca si arata ne ca ai inteles ca palaria pe care o porti e Prea mare pentru tine si ca Romania moare in fiecare zi pentru ca e blocata in incompetenti ca tine !!!!!!!

Pleaca, Dancila !!!!!!!!!”, a scris Denise Rifai pe o pagină de socializare.

