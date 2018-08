Declaraţie şocantă: Românii vor câştiga mai mult, dar o vor duce mai prost. Când va avea loc declinul

Creştere economică de până în 4% şi un deficit bugetar uşor peste ţinta de 3%. Sunt repere ale evaluării pe care o face Consiliul Fiscal, care identifică o serie de riscuri majore pe termen scurt şi mediu. Dincolo de cifre însă, cheltuielile rigide, respectiv pensiile şi salariile, sunt deja la un maxim istoric şi, mai devreme sau mai târziu, vor exista şi contra măsuri, în condiţiile în care modelul economic e nesustenabil, explică preşedintele Consiliului Fiscal.

“Aş spune că principalul risc nu e neapărat cel de depăşire a deficitului de 3%, ci, mai degrabă, structura bugetului. În momentul de faţă avem cheltuieli foarte rigide, de tip salarii sau asistenţă socială, dar, în primul rând pensii, care au atins deja o pondere foarte mare în buget. Practic, aceasta înseamnă o vulnerabilitate în momentul în care economia nu va mai fi în faza sa cea mai bună. Să zicem că nu va mai creşte cu 6-7% cât am avut anul trecut, nici măcar cu 4% cât se estimează pentru anul acesta, ci va creşte cu mult mai puţin, sau, doamne fereşte, vom intra în faza de recesiune economică. La momentul respectiv veniturile bugetare se vor contracta sau vor fi mai mici decât am fi sperat, în timp ce cheltuielile rămân foarte sus. O dată ce am crescut salariile şi pensiile, ele rămân la un nivel foarte ridicat. Noi, Consiliul Fiscal, atragem atenţia că deja cheltuielile cu salariile sunt estimate să ajungă la un nivel de peste 9% din PIB după metodologia naţională, ceea ce reprezintă un maxim istoric. Va fi un nivel chiar mai mare decât nivelul pre criză, când s-a constatat că acele cheltuieli nu mai pot fi susţinute şi s-a decis, la momentul respectiv, reducerea salariilor din sectorul bugetar cu 25%”, a declarat Ionuţ Dumitru.

Întrebat când se va vedea declinul, Dumitru a spus: "este doar o chestiune de timp. Poţi să faci acest artificiu de creştere mai rapidă a veniturilor decât poate să ducă economia pe termen scurt. Pe un termen mediu, de câţiva ani de zile, echilibrele se restabilesc".

SURSA: RFI