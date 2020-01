Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat luni seară că va avea o întâlnire cu băncile pentru a le evalua şi a discuta cum se poate face mai bine pentru ca pensionarii să își plătească în sfârșit pensiile.

Convenții vechi din 2001-2002

Violeta Alexandru a precizat că nu obligă pe nimeni să rămână în contract cu Casa de Pensii, referindu-se la bănci, în condițiile în care convenţiile cu băncile pentru plata pensiilor sunt din 2001-2002.

”Eu am mâine o întâlnire cu băncile. Eu nu oblig pe nimeni să rămână în contract cu Casa de Pensii. Eu spun doar că trebuie să lucrăm eficient cu toţii şi că, în condiţiile în care convenţiile sunt din 2001, 2002, a venit momentul să le evaluăm şi să discutăm cum putem face mai bine, că între timp ne-am modernizat, şi mijloacele de plată sunt mai rapide. Eu fac ce pot pe partea mea ca stat”, a declarat Alexandru, în direct la B1 Tv.

Băncile au sfidat ministrul

”S-au făcut nişte eforturi extraordinare pentru a recupera aceste zile, în partea noastră de instituţii, de Trezorerie, de deschidere de cont”, a spus ministrul, făcând referire la problemele pe care le-a semnalat la finele săptămânii trecute în legătură cu plata pensiilor.

Ministrul Muncii a subliniat că acele critici ale sale au fost pentru băncile care ”au sfidat-o”, i-au transmis că nu plătesc pensiile vineri, deşi aveau banii în cont de joi, arată Agerpres.

”Eu nu critic înainte să vorbesc cu cei cu care lucrăm. Am mâine (marţi n.r) o întâlnire cu băncile pentru a ne uita pe convenţiile semnate cu reprezentanţii Casei Naţionale de Pensii Publice. Critica mea a fost faţă de acele sucursale care m-au sfidat, care mi-au transmis că nu plătesc deşi ştiam că au banii în cont şi aşteptau, deşi în convenţie prevederea e că vor plăti în până la două zile, maxim două zile, şi care, alimentate, din informaţiile pe care le am, inclusiv din cercuri politice, îmi transmiteau mesaje că deşi le intraseră banii în cont joi, că vorbim de săptămâna trecută, nu voiau să plătească vineri decât în momentul în care am avut o poziţie publică şi îi lăsau pe pensionari să treacă şi weekend-ul fără pensie şi să primească banii abia luni”, a explicat Violeta Alexandru.

Influențe politice

Întrebată dacă ea consideră că există influenţă din cercuri politice asupra conducerii unor bănci, ministrul Muncii a răspuns că urmăreşte reacţiile şi că a fost ”certată” că determină sucursalele băncilor să facă plăţi mai devreme.

„Eu vă rog să urmăriţi reacţiile şi modul în care am fost certată de reprezentanţii PSD cum îndrăznesc să determin sucursalele băncilor să facă plăţi mai devreme. Să se hotărască PSD, nu vor mai devreme? Acest lucru mi-a dat un indiciu că exista o aplecare a reprezentanţilor PSD de a folosi orice pârghie de a vorbi public astfel încât să influenţeze conducerea sucursalele bancare să analizeze în mod diferit faţă de ce convenisem că trebuie să se întâmple, şi anume banii în cont sunt joi, nu văd niciun motiv să nu se plătească vineri”, a precizat Violeta Alexandru.

”Am făcut eforturi extraordinare să ajungă banii, există nişte proceduri stabilite în lege, am făcut eforturi extraordinare pentru că ştiu ce înseamnă să treacă sărbătorile, să vină multe zile libere şi să nu mai ai din ce să-ţi plăteşti medicamentele, cheltuieile necesare, ca persoane în vârstă. Dincolo de hârtii şi de ce scrie în contract, suntem toţi oameni”, a punctat Alexandru.

Contre cu predecesorul

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a scris vineri, pe pagina sa de Facebook, că filiala CEC Suceava întârzie plata pensiilor şi face documente două zile.

”Faci tot posibilul să fie banii trimişi cât mai repede pensionarilor după sărbători, din momentul în care aceştia sunt în cont la Poştă/la Bănci şi, când lucrurile se mişcă … CEC Suceava nu doreşte să ajutăm oamenii. CEC Suceva are de făcut documente 2 zile de când intră banii. Vrea toată ţara, dar nu vrea CEC Suceava. Ne-a informat fostul ministru M.C Budăi/PSD că nu doreşte, nu trebuie grăbit nimic. PSD nu este de acord să ajungă banii mai devreme la pensionari. E scrupulos, ţine la proceduri. Se bucură dacă poate să blocheze sau să întârzie ceva. Eu ţin la oameni”, a scris Alexandru pe pagina de socializare.

Te-ar putea interesa și: