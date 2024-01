Un nou cutremur a avut loc azi, 3 ianuarie 2024

Un nou cutremur a avut loc azi, 3 ianuarie 2024. Seismul s-a produs în regiunea nord-vestică La Rioja din Argentina, în apropiere de frontiera cu Chile.

Cutremurul a avut magnitudinea de 5,6 grade pe scara Richter. S-a produs la o adâncime de 127 de kilometri, la ora locală 08:04, potrivit informațiilor transmise de Centrul Seismologic Euro-Mediteranean.

De ce au loc cutremure în Argentina?

Argentina este situată pe Granița Plăcilor Tectonice Sudamericane și Nazca. Cutremurele sunt cauzate de mișcările acestor plăci, care pot interacționa în diferite moduri. În cazul specific al Argentinei, procesul principal care contribuie la cutremure este subducția, unde Placa Nazca se deplasează sub Placa Sudamericană.

Procesul de subducție are loc la Groapa Peru-Chile, unde marginea de vest a Plăcii Nazca se îndreaptă spre sub Placa Sudamericană. Acest proces generează o presiune considerabilă și, în cele din urmă, eliberarea bruscă a acestei presiuni poate duce la un cutremur. În această zonă, plăcile pot rămâne blocate pentru o perioadă, iar când această presiune se acumulează suficient, este eliberată sub formă de cutremur.

Argentina a fost martoră la cutremure semnificative de-a lungul istoriei sale, iar localizarea sa în această zonă seismogenă face ca aceasta să fie susceptibilă la activitate seismică. Agențiile de monitorizare seismică și cercetătorii lucrează pentru a înțelege mai bine acest fenomen și pentru a dezvolta sisteme de avertizare și măsuri de pregătire pentru a minimiza impactul cutremurelor asupra populației și infrastructurii.

Cutremur de 7,8 grade pe scara Richter în Argentina

Cel mai puternic cutremur înregistrat în Argentina a avut loc pe 23 noiembrie 1939, în provincia San Juan. Magnitudinea cutremurului a fost estimată la aproximativ 7,8 grade pe scara Richter. Acest eveniment seismic a avut consecințe semnificative.

Cutremurul din 1939 a produs daune majore în orașul San Juan și în împrejurimi. Casele au fost distruse, iar numeroase clădiri au fost afectate grav. Se estimează că peste zece mii de persoane au murit ca urmare a cutremurului, iar numeroase altele au fost rănite. A fost una dintre cele mai distrugătoare evenimente seismice din istoria Argentinei.

În urma acestui cutremur, Argentina a adoptat măsuri pentru consolidarea construcțiilor și pentru a îmbunătăți standardele de siguranță, în încercarea de a minimiza daunele în cazul unor evenimente seismice viitoare. Cutremurul din 1939 a fost o experiență tragică, iar țara a întreprins pași semnificativi pentru a-și proteja populația și infrastructura împotriva riscului seismic.