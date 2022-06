Un faimos investitor american vine cu o nouă profeție alarmantă. Menționează o prăbușire brutală a pieței

În mai multe mesaje postate pe Twitter în acest an, Robert Kiyosaki a tras un semnal de alarmă cu privire la bulele din piețele financiare, la perspectiva unui prăbușiri de proporții epice a pieței, hiperinflație și chiar la o nouă criză economică, informează Businessinsider.

Kiyosaki este cel care a anticipat cu exactitate, în decembrie 2020, că prețul Bitcoin va ajunge la 50.000 de dolari în 2021.

Autorul cărții de mare succes„Tată bogat, tată sărac”, considerat un guru al finanțelor personale, a apreciat că următoarea recesiune poate fi o șansă de a obține chilipiruri și a recomandat achiziționarea de aur, argint, Bitcoin și chiar de produse de uz casnic.

Iată 10 dintre tweet-urile postate de el în acest an, preluate de Businessinsider.

1. „WOW: Cuvinte pline de înțelepciune: „Obții profituri atunci când cumperi, nu când vinzi”. Prețul Bitcoin s-a prăbușit. Vești grozave. Am cumpărat Bitcoin la 6.000 de dolari și la 9.000 de dolari. Vine timpul să ne îmbogățim. Cea mai bună afacere este cea cu argint. Argintul este deocamdată cu 50% sub maxim”, scria el în februarie.

2. „Vine ALl TREILEA RĂZBOI MONDIAL? Tocmai am cumpărat 2.500 de vulturi de argint din SUA. De ce argint? Aurul a crescut deja. Bitcoin este încă prea sus. Argint cu 50% sub maximul istoric”, spunea într-un alt mesaj.

3. „AVEȚI UN PLAN „B”? Suntem în CEA MAI MARE BULĂ din istoria lumii. Bule în acțiuni, imobiliare, mărfuri și petrol. VIITORUL? Posibilă CRIZA ECONOMICĂ cu HIPERINFLAȚIE. PLANUL B: Stați departe de bursă, creați propriile active, folosiți datoria ca bani, economisiți aur, argint, bitcoin, arme”, sfătuia tot in martie Robert Kiyosaki.

Cea mai bună investiție? Stocarea produselor pe care le veți folosi mereu

4. ”CEA MAI BUNĂ INVESTIȚIE poate fi stocarea produselor pe care le veți folosi mereu, cum ar fi hârtia igienică, sacii de gunoi, conservele, alimentele congelate, aurul, argintul, Bitcoin”, era un alt mesaj postat în martie.

Biden provoacă inflație și dă vina pe Putin. Cumpărați mai mult aur înainte de al Treilea Război Mondial

5. „Will Smith îl plesnește pe Chris Rock la Oscaruri. Biden îl plesnește pe Putin pe scena mondială. Masculinitate toxică! Datoria națională va trece prin acoperiș. Biden provoacă inflație și dă vina pe Putin. Dolarul, pe cale să explodeze! Cumpărați mai mult aur, argint, Bitcoin, Ethereum și Solana înainte de al Treilea Război Mondial”, sfătuia el tot în martie.

6. „ Se apropie cel mai mare Bubble Bust. Pensiile celor din generația baby boomer vor fi furate. 10 trilioane de dolari în bani falși se termină. Guvernul, Wall Street și Fed sunt niște hoți. Criza și hiperinflația sunt aici! Cumpărați aur, argint, Bitcoin”, revenea el cu un mesaj în aprilie.

7. „Întrebare: Care este cea mai riscantă INVESTIȚIE în criza GLOBALĂ? Acțiunile sau obligațiunile? Răspuns: Obligațiunile! CUMPĂRAȚI aur, argint, Bitcoin ca asigurare împotriva proștilor care conduc lumea”.

8. „EVERYTHING BUBBLE se transformă în EVERYTHING BUST. Ar putea fi acesta începutul celei mai mari crize economice? Sunt îngrijorat. Este războiul datoriilor și războiul dus de lideri mincinoși”.

9. „BITCOIN se prăbușește. Vești grozave! Aștept ca Bitcoin să se prăbușească la 20.000 USD. Aveți grijă! Urmează o nouă prăbușire”, avertiza Kiyosaki luna trecută.

10. ”Bull Markets face investitorii proști să pară mai inteligenți. Bear Markets transformă investitorii proști în perdanți și investitorii inteligenți în câștigători. Piețele se prăbușesc. Este timpul ca investitorii inteligenți să devină câștigători foarte bogați. Aveți grijă”, scria el pe 21 mai.