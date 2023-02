Seismologii avertizează că numărul seismelor din zona Gorj va crește în perioada următoare. De asemenea, experții spun că de-a lungul anilor s-au înregistrat mai multe cutremure, dar nu atât de puternice precum cel de 5,7 grade pe scara Richter, înregistrat pe 14 februarie.

Numărul cutremurelor va fi mult mai mare

„Clar ne așteptăm ca, în următoarele săptămâni, să avem cutremure destul de multe, sperăm că nu cu magnitudini peste 5. În ce priveşte localizările în funcţie de adâncime, prezentăm şi această figură, care poate fi relaţionată şi cu sistemul de falii din zona respectivă, iar această figură arată, de fapt, că această secvenţă nu a venit chiar din senin.

Când reprezentăm şi cutremure istorice, care sunt disponibile şi publicului larg în catalogul Romplus, puteţi vedea faptul că şi în 1943 a fost un cutremur în zonă, şi în 1963. Sigur, nu au fost la fel de puternice ca şocul principal de 5,7 care a fost zilele acestea.

Mai este şi această aplicaţie pe care am lansat-o acum câteva zile, care are, de altfel, două moduri de vizualizare, una optimizată pentru telefoanele mobile şi alta mai detaliată. Şi, în plus, este site-ul EMSC, un fel de organizaţie la nivel european.”, a transmis INFP.

Epicentrul cutremurelor, o comună din Gorj

Epicentrul majorității cutremurelor a fost în comuna Runcu, din Gorj, o stațiune turistică de interes local. Primarul din Runcu, Adi Câmpeanu, a declarat că se afla chiar în fața sediului primăriei când a avut loc primul cutremur. Potrivit edilului, s-a auzit un zgomot puternic, ca de avion.

„Nu știam de prezența acestor zone seismice. (…) În prima zi, când a fost cutremurul (n.r.-5,2 grade pe scara Richter), mă aflam în fața primăriei și am avut impresia că este un avion care zboară la joasă înălțime și nu știam din ce zonă poate pica. Așa s-a auzit zgomotul timp de câteva secunde.

Când am văzut că nu pică nimic din cer, m-am gândit că vine un val de apă din Cheile Sohodolului care împinge o presiune mare de aer spre sat. Ulterior, mi-am dat seama că este un cutremur, după ce am văzut agitația animalelor din curțile oamenilor. La cutremurul de 5,7 grade nu mă aflam în localitate. Eram la Târgu Jiu, unde s-a simțit foarte puternic.”, a spus primarul comunei.

Aproape 1000 de cutremure în 10 zile

De asemenea, INFP a transmis că în perioada 13 – 23 februarie 2023 au avut loc în Gorj 960 de cutremure.

„În perioada 13 – 23 februarie 2023 (ora 14:00), au fost localizate în zona Gorj 960 de cutremure cu magnitudini-locale (ML)/Richter între 0,2 și 5,7. Dintre acestea, 15 seisme au avut peste 3,5 ML – magnitudine de la care cutremurele pot fi resimțite de către populația aflată în zona epicentrală. Cutremurele au avut loc la adâncimi cuprinse între 2 și 26 km, 82,7% din ele producându-se între 10 și 20 km.

Chiar dacă numărul de evenimente scade, în continuare este posibilă apariția unor replici cu magnitudini moderate, având în vedere amploarea evenimentului. În ultimele 2 zile, cele mai mari cutremure au fost de 4,0 ML, respectiv 3,9 ML. Hărțile și graficele atașate reprezintă un suport bun pentru înțelegerea caracteristicilor acestei secvențe.

Echipamentele seismice instalate în zonă contribuie semnificativ la localizarea mai bună a cutremurelor, cu rol în înțelegerea modului de producere a secvenței și a factorilor declanșatori, identificarea și caracterizarea mai bună a sistemelor de falii din zonă, precum și la înregistrarea parametrilor de mișcare a terenului, ce sunt de interes ingineresc.”, a transmis INFP.