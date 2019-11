Cristian Tudor Popescu a anunţat că refuză să meargă la dezbaterea organizată de Klaus Iohannis cu mai mulţi jurnalişti şi analişti politici.

„Am fost sunat de Administrația Prezidențială, care mi-a spus, de altfel, că sunt primul sunat și invitat atât în calitate de formator de opinie cât și de reprezentant al Digi24. Am spus doamnei în cauză că eu nu sunt angajat al Digi24, prin urmare nu pot de capul meu să reprezint postul. A insistat doamna: Acestea sunt calitățile în care vă invităm. Am sunat conducerea postului Digi24 și am comunicat: Iată ce vrea Cotroceniul. Conducerea a fost în primă instanță de acord ca eu să reprezint Digi24 deși nu sunt angajat. Eu m-am gândit: nu e normală invitația asta nominală, dar or fi ăștia zgârciți, vor să comaseze postul meu de formator de opinie cu cel de la Digi24. A avut loc a doua convorbire, în care mi s-au lămurit niște lucruri. Acolo am văzut că e vorba de invitații nominale către alți jurnaliști, către toți jurnaliștii invitați și că e un număr foarte restrâns, până în zece. Păi asta arăta ca o recepție exclusivistă a președintelui Iohannis. Și am spus: nu se poate așa ceva, domnul președinte nu are dreptul să facă el selecția jurnaliștilor. Ce înseamnă? Sunt jurnaliștii care îi plac domnului președinte, puțini, care îi plac și care sunt invitați acolo. Eu nu vreau să mă număr printre jurnaliștii preferați de domnul Iohannis, cum nu vreau să mă număr printre jurnaliștii preferați de niciun alt politician. Prefer să fiu detestat de toți. Prin urmare, am comunicat Cotroceniului că nu voi veni la această dezbatere, dar dacă se schimbă datele, mi-am permis să ofer și o sugestie, în sensul că nu la Cotroceni, la PNL în niciun caz, să se desfășoare într-o aulă universitară și așa s-a și făcut”, a spus CTP.

El a explicat că dacă sunt invitații în alb trimise redacțiilor să decidă ele pe cine trimit, nu domnul Iohannis.

„Atunci eu pot să revin asupra hotărârii mele și să particip. De atunci nu am mai primit niciun telefon. Încă o precizare, invitațiile – mi s-a spus – sunt nominale și netransmisibile. Asta-i tot. Am comunicat, de asemenea, hotărârea mea conducerii postului și a fost de acord. Acum, dacă se hotărăște Cotroceniul se mai invite pe altcineva, de pildă pe doamna Manolache de la Digi, asta e o chestiune care nu mă mai privește pe mine, eu v-am spus de ce Digi24 nu figurează deocamdată”, a spus Cristian Tudor Popescu.

