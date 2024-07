România are zăcăminte de sare şi nămol cu proprietăţi curative, care sunt ignorate de autorităţile române. „Comoara ascunsă” a României se află în municipiul Târnăveni din județul Mureș.

Este vorba despre Lacul Alunei/Râioasa. În urma unor analize de specialitate realizate acum 15 ani, localnicii au aflat că nămolul de acolo are săruri minerale cu proprietăți curative.

„De când sunt eu primar nu am solicitat, aveam studiul făcut înainte”, a spus primarul municipiului Târnăveni.

O altă „comoară ascunsă” se află lângă Bistrița, la marginea localității Sărățel din județul Bistrița-Năsăud. Acolo, autorităţile locale au pus doar un afiş pe care scrie „rezervaţie naturală”.

Totuși, localnicii au amenajat cabine de schimb şi trepte pentru intrarea în apă.

„Vin de 24 de ani aici la nămol, că am poliatrită, am artroză, am de toate și fără ea, uite că nu mă puteam mișca”, a zis o localnică.