Sâmbătă seară, pe 24 iunie, telespectatorii au putut urmări finala celui de-al 19-lea sezon al emisiunii Te Cunosc de Undeva de la Antena 1. Cele patru echipe finaliste, WRS și Emilian, Nicole Cherry și Juno, CRBL și Radu Țibulcă și ADDA și Radu Bucălae i-au impresionat pe jurați cu transformările lor, însă un singur cuplu a ieșit câștigător.

WRS și Emilian, a doua victorie consecutivă la Te Cunosc de Undeva

WRS și Emilian au câștigat al doilea sezon consecutiv!. Artiștii, care s-au transformat în Michael Jackson, au obținut punctaje maxime de la toți jurații, obținând astfel victoria.

„Vă mulțumim din suflet, suntem impresionați. Cred că prima oară când am pășit pe scena asta nu ne-am fi gândit vreodată că putem să câștigăm un sezon, d-apăi să reușim să îl câștigăm și pe al doilea. E ca și cum am primit un tort și este format și din voi, echipele pe care le-am cunoscut în sezonul acesta

Blatul acela serios format din Anca și Jean, un pic de sirop de femeie așa cum ne-au oferit Amna și Misha, urmate de un pic de sare, că așa se pune, CRBL și Radu, primul strat de cremă ADDA și Radu Bucălae, glazura fină formată din Cristina și Damian, ornamentele de pe tort Valentin și Codruța și nu în ultimul rând, cireșele de pe tort Nicole Cherry și Juno”, a spus Emilian.

Artiștii s-au transformat în Michael Jackson

Cei doi cântăreți s-au transformat în Michael Jackson și au interpretat piesa They Don’t Care About Us. WRS a mărturisit că s-a simțit provocat de Emilian. De asemenea, a spus că au lucrat ore în plus pentru ca momentul să le iasă perfect.

„Sunt niște chestii pe care trebuie să le repeți mult ca să îți intre flow-ul… Emilian n-avea nimic. (….). Ne-am luat o sală de dans extra, ca să repetăm și a venit, după ce a stat două zile încontinuu pe YouTube la «How to dance like Michael Jackson (n.r.: Cum să dansezi ca Michael Jackson)». Și a venit, își gândise fiecare pas, vă jur! Eu am rămas: «Trebuie să țin pasul cu ăsta acum». Este extraordinar, felicitări, ești tare rău!“, i-a spus WRS lui Emilian.