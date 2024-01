CEO-ul BlackRock, Larry Fink, a transmis un mesaj cutremurător în timpul Forumului Economic Mondial de la Davos. Potrivit acestuia, corporația multinațională de gestionare a investițiilor este angajată în „forțarea schimbării comportamentelor”.

Conform ActiveNews, miliardarul a dat cărțile pe față și s-a arătat ca „o versiune tehnocrată a unui dictator comunist de școală veche”.

Sursa menționată a citat un cont de X numit „Concerned Citizen” (n.red. Cetățean îngrijorat). Potrivit contului, BlackRock deține, în esență, toate marile corporații din lume și determină investițiile de capital prin ESG, ceea ce se aplică și țărilor suverane.

Termenul de ESG (n.red. Environment, Social, Governance) face referire la factori de mediu, sociali si de guvernanță corporativă care să reflecte gradul aderării la politicile „zero emisii”.

Contul respectiv a oferit drept exemplu și cazul Tesla. Gigantul deținut de Elon Musk, care se opune oricărei forme de cenzură și îngrădire a libertății de exprimare, este cel mai mare constructor de automobile electrice de înaltă performanță.

Totuși, Tesla nu respectă ESG. Prin urmare, are un punctaj mai mic decât companiile de tutun și producătorii de arme.

Sri Lanka a avut un scor ESG de 98% și țara „a făcut practic implozie în 2023”, subliniază Concerned Citizen. Astfel, s-a demonstrat încă o dată că „socialismul pur și simplu nu funcționează”.

Utilizatorul de X și-a completat postarea printr-un mesaj simplu, dar eficient: „Urmați întotdeauna banii”.

