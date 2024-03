Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a participat luni la evenimentul „Energie pentru generaţia următoare”, organizat de Ministerul Energiei în parteneriat cu Societatea Naţională Nuclearelectrica şi compania RoPower Nuclear, la Doiceşti în judeţul Dâmboviţa.

În primul rând, ministrul a susținut că fără energie nucleară nu poate exista o cale către emisii zero în orizontul lui 2050.

Aceasta reprezintă, potrivit ministrului, energie sigură și curată, la un preţ corect.

Acesta a precizat că localitatea dâmboviţeană este unul dintre cele mai importante şi de tradiţie locuri din sistemul energetic naţional.

Burduja a vorbit apoi şi despre tehnologia NuScale. Aceasta va fi utilizată în proiectul de la Doiceşti.

Potrivit ministrului, este o tehnologie sigură. El spune că este singura certificată de cel mai strict reglementator din lume.

Este vorba despre Nuclear Regulatory Commission (NRC) din SUA.

„Al 2-lea element de încredere este tehnologia NuScale. Ori cât de mult ar dori unii să ne abată sau să pună sub semnul întrebării dacă îşi fac cu adevărat temele, dacă sunt oneşti, dacă respectă parcursul occidental al României, vor fi corecţi în a spune: este singura tehnologie certificată de cel mai strict reglementator din lume – NRC (US Nuclear Regulatory Commission). Am fost la Washington, am discutat cu şeful NRC, am discutat cu echipe de experţi. În plus echipele tehnice, echipa RoPower, echipa Nuclearelectrica, ambasada SUA, toţi am purtat aceste discuţii şi ni s-a explicat foarte clar de ce este o tehnologie sigură, de ce este cea mai promiţătoare tehnologie pentru a fi prima din lume. Şi iată că România are astăzi şansa de a aduce omenirii, prima centrală nuclearo-electrică bazată pe reactoare modulare de mici dimensiuni.

Unde? Aici, la Doiceşti, în România. Robert Kennedy spunea cândva: „Mulţi văd lucruri care există şi se întreabă de ce? Alţii aleg să îşi imagineze lucruri care nu există şi se întreabă de ce nu?” Ne puteam şi noi astăzi întreba: de ce nu, aici în România, o asemenea minune a lumii? Şi cred că într-o zi, şi nu e departe acea zi, pentru că vizăm orizontul 2029-2030, România poate fi pe harta lumii cu primele reactoare nucleare de mici dimensiuni, chiar aici la Doiceşti”, a completat ministrul Energiei.