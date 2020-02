În cazul în care situaţia se va prelungi, ar putea apărea o tendinţă de limitare a consumului pentru bunuri ne-esenţiale, o încetinire a activităţii în sectoare unde prezenţa fizică este necesară şi o atractivitate redusă pentru turism, arată o analiză realizată de casa de brokeraj XTB.

„Este, totuşi, mult prea devreme să vorbim despre o cuantificare în lei sau euro a efectelor economice, cu toate că ar putea apărea în perioada următoare, din partea unor companii, revizuiri de aşteptări pentru anul în curs. Pentru moment nu se poate vorbi de un efect direct al apariţiei coronavirusului în România asupra cursului de schimb al leului în raport cu euro. Cu toate acestea, mediul investiţional global s-a schimbat semnificativ în ultimele săptămâni, astfel încât curentul a mers împotriva monedelor care oferă încă plasamente cu un randament relativ ridicat, capitalurile preferând siguranţa. În situaţia în care s-ar ajunge la o epidemie de amploare, care să limiteze activitatea economică pentru mai multe săptămâni, împovărând în acelaşi timp bugetul de stat, am putea resimţi un impact suplimentar asupra leului. Ar fi probabil devansat, astfel, calendarul unui alt episod de ajustare nefavorabilă monedei naţionale”, este de părere Claudiu Cazacu, Consulting Strategist în cadrul XTB România.

Anul 2019, nu an foarte puternic

Raportul întocmit de XTB arată că pentru majoritatea pieţelor bursiere anul 2019 a fost foarte puternic, în ciuda economiei globale relativ slabe, iar anul curent a adus o continuare a acestei tendinţe. În ciuda riscului evident legat de coronavirus, piaţa companiilor de tehnologie din SUA înregistra un avans de peste 10% la un moment dat în februarie. Cu toate acestea, starea de spirit s-a deteriorat în ultima perioadă pe fondul răspândirii virusului în afara Chinei, arată analiza citată.

„În timp ce încă ne aflăm în aşteptarea datelor importante din China, există tot mai multe dovezi despre amploarea ‘impactului’ – şi pare a fi majoră. Se observă scăderi între 30 şi 95% anual pentru o serie de activităţi. Rata de exploatare a petrolului, cel mai larg indicator al activităţii de afaceri, este în prezent cu aproape 30% mai mică faţă de media din 2019 şi cu peste 35% mai mică faţă de decembrie, rafinăriile funcţionând la mai puţin de 50% din capacitate. Statisticile referitoare la consumatori sunt de fapt şi mai pesimiste. Vânzările de maşini din prima jumătate a lunii februarie au fost cu 92% mai mici faţă de perioada corespunzătoare din 2019. Vânzările de smartphone-uri au scăzut cu 36,6% an pe an în ianuarie, iar anumiţi factori indică o scădere mai accentuată în ianuarie”, relevă analiza XTB.

În perioada cuprinsă între 25 ianuarie (când au fost introduse măsuri de protecţie la nivel extins) şi 18 februarie, traficul feroviar şi cu metroul a scăzut cu 82% an pe an, iar vânzările Adidas (un reprezentant al companiilor de îmbrăcăminte) au scăzut cu 85% anual. În cazul livrărilor de alimente, You China, lanţul de fast-food, a închis 30% dintre locaţiile sale, în timp ce vânzările la nivelul celor deschise au coborât cu 50%.

„În cazul în care acest scenariu durează o lună, ar trebui să scădem aproximativ o jumătate (aproximativ 4 puncte procentuale) din contribuţia unei luni la PIB-ul anual. Într-adevăr, potrivit Global Times, 6% dintre firmele chineze se confruntă cu falimentul, iar 60% din întreprinderile mici şi mijlocii deţin numerar care ar putea să le ajungă până la două luni înainte de a intra în incapacitate de plată a costurilor fixe. Prin urmare, cum este posibil ca prognozele oficiale să sugereze o rată de creştere în China pentru anul acesta de peste 5% ?! Se presupunea că situaţia va fi ţinută sub control, iar pieţele se vor redresa într-un model de V…dar pieţele încep să îşi piardă încrederea într-o recuperare în formă de V şi tocmai acesta este motivul pentru care chiar şi focare restrânse în Coreea de Sud şi Italia provoacă un nivel extins de panică”, susţin analiştii XTB.

Se poate opri economia globală?

Potrivit surselor citate, orice pierderi la nivelul Chinei ar putea fi parţial compensate cu ajutorul cererii globale, dar, dacă aceste blocaje şi limitări ar fi introduse şi în alte state, am putea asista la o oprire a economiei globale.

„Temerile sunt reale – dacă Europa şi Asia sunt obligate să impună limitări pe o durată mai lungă de timp, o recesiune la nivel global ar putea deveni un scenariu foarte realist. Acesta este motivul pentru care cazurile noi din afara Chinei sunt cele mai urmărite statistici în acest moment. Pentru o perioadă considerabilă, această statistică a fost moderată şi, într-o oarecare măsură, explicată de situaţii excepţionale, precum noile cazuri de pe nava de croazieră. Numărul de ţări care au înregistrat cazuri a fost de 7. În weekend, această valoare s-a triplat şi continuă să accelereze. Luni, cazuri noi au fost înregistrate în 14 ţări (excluzând China), şi în 16 state noi în a doua zi a săptămânii. Atâta timp cât acest număr continuă să crească, pieţele îl vor extrapola în daune economice”, arată analiza XTB.

Însă, pieţele sunt îngrijorate de faptul că limitările prelungite ar putea duce la recesiune.

