Simona Halep se confruntă cu o suspendare complicată din cauza suspiciunilor de dopaj și a neregulilor identificate în pașaportul său biologic. Așteptând o soluție de la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), această perioadă reprezintă probabil cea mai mare provocare din cariera sa.

În plus, Halep a suferit și din cauza sponsorilor săi. Hublot, producătorul elvețian de ceasuri de lux, a devenit primul sponsor major care a decis să își încheie parteneriatul cu ea. Pe de altă parte, Nike, gigantul american al articolelor sportive, a ales să rămână alături de Halep, menținând contractul pe care îl are cu jucătoarea și care se ridică la 1,7 milioane de euro pe an.

Ce avere a strâns Simona Halep din tenis

Cu toate aceste dificultăți, Simona Halep a acumulat venituri considerabile de-a lungul carierei sale. Ea se clasează pe locul al treilea în topul câștigurilor din tenis, după Serena și Venus Williams, cu peste 40 de milioane de dolari strânși din premiile de tenis.

Serena Williams – 94.816.730 de dolari Venus Williams – 42.595.397 de dolari Simona Halep – 40.203.437 de dolari Maria Șarapova – 38.777.962 de dolari Petra Kvitova – 37.252.032 de dolari

De asemenea, Simona Halep a fost și este în continuare susținută de părinții ei. Dumitru Dragomir a dezvăluit că Simona și-a vândut casa și vrea să-și achiziționeze una nouă și mai frumoasă.

„Are vreo 35-40 de milioane de euro în conturi. Familia ei este de respectat, îi cunosc. Ăia și-au vândut casa pentru antrenamente, când era ea pe rampa de lansare. Și-au vândut casa să o susțină financiar. Tatăl ei este un domn, mama ei o doamnă. Halep e o doamnă, ține minte. Un părinte adevărat, nu există risc în a face bine, nu există nici risc, nici pierderi, nimic, când ajuți copilul”, a declarat Mitică Dragomir, potrivit Fanatik.

Decizia în apelul la TAS se lasă așteptată

Și, în plus, Simona Halep nu își pierde speranța de a reveni în lumea tenisului cât mai curând posibil. Ea speră să obțină o reducere a pedepsei primite în cazul său. Recent a depus apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv împotriva deciziei luate de tribunalul Agenției Internaționale pentru Integritatea Tenisului (ITIA) pe 22 septembrie.

Cu toate acestea, o decizie în cazul său nu va veni prea curând. TAS a anunțat între timp lista cazurilor care vor fi judecate în perioada următoare, dar cazul Simonei Halep nu se regăsește printre acestea.

Astfel, nu mai devreme de data de 26 ianuarie 2024, cazul ei ar putea intra în atenția TAS. În plus, ITIA se pare că urmărește o creștere a sancțiunii de la patru ani la șase ani în cazul sportivei noastre.