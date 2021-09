Trebuie să luăm în calcul cifrele pe care afacerea antreprenorului interesat în francizare le are. Până la urmă, francizații investesc din propriile lor resurse timp, dedicare, și cel mai important, capital. Aceștia o să fie întotdeauna interesați de rentabilitatea afacerii, de ce presupune ea, care sunt costurile de administrare, costurile logisticile, potențialul pierderilor, potențialul profitului etc. În momentul în care deții o afacere de succes, însă poate nu ai timpul necesar să coordonezi o extindere, franciza ar putea deveni soluția pe care o cauți pe termen lung.

În primul rând, după cum am spus și anterior, scopul francizei este de a-ți promova printr-un parteneriat afacerea. Ai nevoie de un business sănătos, care să fie de interes public, și care să ofere deja dovada succesului. Cu cât brandul pe care l-ai construit este mai cunoscut cu atât mai mari sunt șansele tale să-l transformi într-o afacere în sistem de franciză. Asta înseamnă că trebuie să fii un bun cunoscător al domeniului în care activezi, astfel încât să poți livra toate informațiile necesare pentru persoanele interesate în afacerea ta. Fie că este vorba despre o covrigărie, un fast-food, un hotel, supermarket sau sală de sport, trebuie să deții informațiile necesare pentru a-l motiva pe francizat în a investi în brandul tău.

În al doilea rând, francizarea afacerii tale poate avea loc doar în contextul în care ești de acord cu transparentizarea datelor financiare din companie. Asta înseamnă că ar trebui să îi oferi persoanei interesate toate costurile de administrare a afacerii, ce presupune fiecare în parte, modul în care te-ai descurcat până la momentul respectiv cu ea și care este potențialul său.

Brand-ul este al tău, francizații se folosesc de el!

La sfârșitul zilei, lumea nu știe cine este în spatele brandului pe care îl vede, cunoaște doar identitatea publică a companiei. Din acest motiv, sistemul de franciză poate fi un avantaj atât pentru antreprenorul care a pornit afacerea, cât și pentru antreprenorul care dorește să facă parte din echipă.

În al treilea rând, trebuie să vii cu o ofertă exactă, care să explice francizatului de ce dă atâția bani pentru a face parte din rețeaua ta. Costul francizei depinde și de spațiul locației și domeniul de activitate, însă majoritatea ofertelor de pe piață oferă și un price range. Spre exemplu, o franciză Vodafone necesită o investiție între 10.000 și 25.000 euro, o cafenea Tucano între 50.000 și 100.000 euro, un 5 to go de la 15.000, 20.000 euro etc. Sunt o mulțime de afaceri ce au devenit extrem de populare prin intermediul sistemului de francizare. Pentru bucureșteni, cel mai bun exemplu este Mega Image, având în vedere faptul că fiecare bloc și-a înlocuit magazinul de scară cu un Shop & go.

La nivel legal, conform celor mai recente reglementări legislative, există câteva condiții pe care francizorul trebuie să le îndeplinească. Pentru a fi sigur că-ți poți dezvolta afacerea în sistem de franciză trebuie să ai marca/logo-ul business-ului înregistrată sub formă de proprietate intelectuală (să mergi la OSIM).

Ce spune cadrul legislativ?

Pe lângă acest element, trebuie să fii gata să îi permiți francizatului să-ți exploateze afacerea. După cum spune și legea 179/2019: „Franciza reprezintă un sistem de comercializare a produselor şi/sau al serviciilor şi/sau al tehnologiilor, bazat pe o colaborare continuă între persoanele fizice sau juridice independente din punct de vedere juridic şi financiar, prin care o persoană, denumită francizor, acordă altei persoane, denumită francizat, dreptul şi impune obligaţia de a exploata o afacere, în conformitate cu conceptul francizorului.”

Pentru a-ți putea exploata afacerea, el trebuie să o cunoască foarte bine. Spre exemplu, Ștefan Mandachi, unul dintre cei mai cunoscuți francizori din România, făcea de unul singur training-uri francizaților săi. La un moment dat, rețeaua Spartan a ajuns atât de populară încât și-a construit o echipă ce este specializată fix în acest domeniu.

Astfel, antreprenorul trebuie să fie gata să-și transfere secretele și know-how-ul care l-au adus în stadiul de a avea o afacere de succes pentru a le da cât mai multe șanse partenerilor săi în a câștiga bani. Până la urmă, acesta este și interesul principal: ca francizatul să dezvolte un business sănătos, să câștige bani, pentru ca și tu, la rândul tău, să câștigi de pe urma succesului său.

Astfel, până la momentul semnării contractului de franciză, tu trebuie să îi oferi viitorului partener toate datele de care are nevoie. Conform legii menționate, aceste date se referă la o sumedenie de documente esențiale pentru înțelegerea afacerii: despre istoricul și experiența ta ca francizor, amănunte privind identitatea managementului francizei, istoricul de litigii al francizorului și al conducerii, suma inițială pe care viitorul tău partener trebuie să o investească, care sunt obligațiile fiecărei părți, copii ale rezultatelor financiare din ultimul an etc.

Trainingul pe care îl faci trebuie să fie unul aplicat, trebuie să mergi într-o unitate unde îți desfășori activitatea și să îi explici investitorului fiecare amănunt al afacerii tale. Cea mai importantă condiție introdusă în legea 179/2019 este că trebuie să îi oferi ca exemplu o unitate pilot, existentă de cel puțin un an de zile pe piață. Adică vechimea afacerii tale trebuie să fie de cel puțin 12 luni pentru a folosi sistemul de francizare.

Franciza este o modalitate de a extinde o afacere de succes, însă foarte multe depind de contractul de francizare propriu-zis, pe care va urma să-l elaborezi. Prin el poți cere ca francizații să contribuie la cheltuielile de publicitate, spre exemplu, având în vedere că operați sub același brand, aceeași identitate. În el o să se afle, poate, cel mai important termen al înțelegerii: redevențele pe care francizatul o să ți le acorde. Însă este un lucru foarte important ce nu trebuie omis într-un final: francizatul nu este angajatul tău. El este partenerul rău în afacere, unul dintre managerii brandului, motiv pentru care trebuie să îi acorzi înțelegere, încredere și susținere.

Articol publicat prima dată în Revista Capital.