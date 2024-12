Călin Georgescu a explicat că anularea turului al doilea al alegerilor ar fi fost motivată de informațiile conform cărora a obținut un sprijin masiv în diaspora, estimat la peste 80%. Candidatul independent care a câștigat poziția de favorit după rezultatul impresionant din primul tur a interpretat această decizie drept o mișcare strategică împotriva sa.

În discursul său, Georgescu a subliniat că sprijină apartenența României la NATO, descriind organizația drept una defensivă. Totuși, el a precizat că strategia sa politică este fundamentată pe promovarea păcii.

A reiterat că, de-a lungul timpului, a îndemnat constant poporul român la reconciliere și la evitarea oricărei escaladări a conflictelor, inclusiv în cazul războiului din Ucraina. Potrivit lui, situația din regiune ar fi putut fi gestionată mai bine prin dialog și negocieri, evitând astfel războiul și pierderea de viață.

De asemenea, Georgescu a negat orice legături cu entități sau grupuri care l-ar susține din umbră. El a sugerat că, dacă instituții precum Serviciul Român de Informații (SRI) și alte servicii de securitate ar fi lucrat în interesul poporului, România nu s-ar fi confruntat cu actualele tensiuni și crize.

Acesta a concluzionat că situația actuală arată o lipsă de coordonare și de implicare constructivă din partea acestor structuri.

„Ei aveau informații că am peste 80% în diaspora . De asta au oprit turul 2 de vot. NATO este o organizație defensivă. Este bine că suntem în NATO, strategia mea este strategia păcii. Cine a scos oamenii în stradă. Eu am îndemnat poporul român la pace mereu.

Candidatul independent a fost însoțit de susținătorii acestuia, care huiduiau că secția de vot trebuie să fie deschisă.

În urma acestui mesaj, Călin Georgescu s-a certat cu jurnaliștii care au mers alături de ei la secția de vot.

„Ați fost atenți la ce am spus? Dumnevoastră de ce amenințați? Nici nu știți ce spuneți? Eu pun întrebări!”, a spus candidatul independent.

El a venit şi cu un îndemn pașnic pentru cetăţenii nemulţumiţi de situaţia actuală.

„Îndemn pe toată lumea la exact ce am făcut eu: să meargă cu același simbol al democrației în fața secțiilor de votare. Eu am venit cu flori și cu rugăciune”, a mai spus Georgescu duminică dimineaţă.

Georgescu a precizat că prezența sa în fața secției de votare nu reprezintă o chemare la acțiune, ci un moment de reculegere în numele democrației.

De asemenea, a subliniat faptul că decizia CCR de a anula turul al doilea al alegerilor este o încălcare gravă a principiilor democratice.

„Azi e Ziua Constituției, și nu mai e nimic constituțional în România. Sunt aici în numele democrației. Nu chem pe nimeni să facă nimeni nimic, e pur și simplu un moment de reculegere. Azi trebuia să fie turul 2 , a fost anulat și anulând democrația se anulează democrația noastră. Am spus că sunt aici în mod pașnic, chem pe toată lumea doar la acest mod pașnic. Sunt aici în numele democrației, nu cre nmănui să facă nimic. Toată lumea mondială vuiește pe această situație.

CCR nu se poate substitui guvernului și AEP, este un abuz. CCR a confirmat primul tur, STS a confirmat primul tur, președinția a confirmat primul tur. Tot acest lucu s-a făcut din 2 motive: unul e că după primul tur s-a văzut procentul pe carel-am luat, iar decizia CCR a fost luată în momentul în care se vota în străinătate, iar procentul pentru mine era deja masiv, 70, 80% pentru mine.

Panica o răspândește cei care dețin acum puterea și cei care distrug pacea poporului român. Fără pace nu se poate vorbi de prosperitatea unui popor. Eu am îndemnat permanent poporul român la pace, nimeni nu-mi poate răstălmăci cuvintele, am spus permanent pace și am zis că primul lucru pe care l-aș fi făcut ar fi fost să opresc ce se întâmplă în Ucraina. Aș fi făcut pace prin dialog.

Azi noapte am stat fără curent, fără căldură. Curentul era oscilant, sigur, înțelegem modul în care lucrează guvernul. Sper să nu ajungem în primăvară, sper ca acest tur 2 să se organizeze cât mai repede. Le transmit tuturor să stea liniștiți, să stea în casă, să fie calm, să nu se incite la violență și ură.

Trebuie să ne cerem drepturile în modul cel mai pașnic cu putință. (…) Turul 2 sigur va fi reluat. Cu siguranță. (…) Nu puteți opri vocea poporului român, nimeni nu poate. Relația cu UE înseamnă negociere, orice proiect trebuie să fie pentru suveranitatea poporului român. Nu mă interesează interesul companiilor străine, mă interesează prosperitatea poporului român. Eu am venit aici ca un simbol”, a subliniat Călin Georgescu.