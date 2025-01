Într-un interviu recent acordat influencerului american Jackson Hinkle, cunoscut pentru vederile sale pro-Trump și declarațiile controversate, Călin Georgescu a susținut că evenimentele din România reprezintă o lovitură de stat.

Candidatul independent i-a acordat un interviu de aproape o oră lui Jackson Hinkle. În cadrul acestuia, el a evidențiat valori fundamentale pe care le consideră esențiale pentru societate, cum ar fi libertatea, creștinismul și umanitatea.

De asemenea, a comparat situația din România cu lupta unor lideri istorici americani pentru dreptate și democrație, subliniind că niciun oligarh nu poate înlocui valorile care stau la baza unei națiuni.

Georgescu a explicat că, deși a candidat ca independent, fără sprijin financiar, și-a concentrat campania pe priorități precum „clasa muncitoare, familii și resursele naționale”. Totodată, el a spus că a reușit să obțină un sprijin semnificativ din partea populației, în ciuda provocărilor, inclusiv cenzura din partea principalelor televiziuni și rețele sociale.

„Noi avem eroi precum Kennedy, el a susținut cauza libertății, Thomas Jefferson, Lincoln. Oligarhii nu înțeleg că aceștia au făcut istoria, noi vrem să continuăm aceste valori precum creștinismul, umanitate. Noi suntem cu Dumnezeu și noi vrem să rămânem cu el, nimeni nu îl poate înlocui! Chiar dacă au milioane sau miliarde nu îl pot înlocui pe Dumnezeu.

Au fost 14 candidați, ceea ce este foarte bine, unul dintre ei am fost eu, în calitate de independent, am pornit cu buget 0 și până la final așa am mers. Partidul meu a fost poporul român, acesta a fost punctul meu de start, iar prioritatea mea de campanie a fost lupta pentru clasa muncitoare, pentru familii, pentru resursele naționale.

Sunt pentru România și am pus România pe primul loc! Am început campania, am strâns semnăturile, aproape 200 de mii de semnături de care am avut nevoie, dar desigur că sistemul nu a crezut în cineva care în toate scenariile, variantele, avea sub 1 la sută. Nu am reacționat, mi-am dus mai departe campania! Principalele televiziuni m-au blocat, am avut interzis, am fost la televiziunea națională și pe rețelele de socializare. A început turul 1 și a venit șocul pentru că am fost pe primul loc!”, a spus Călin Georgescu în cadrul interviului.