Apărătorul drepturilor omului Ales Bialiatski din Belarus, organizația rusă pentru drepturile omului Memorial și organizația ucraineană pentru drepturile omului Center for Civil Libertiesas au primit Premiul Nobel pentru Pace din acest an.

Anunțul a fost făcut vineri de Comitetul Nobel norvegian, la Oslo. Lista de nominalizări a fost un secret bine păzit, dar se știe că pe ea figurează 343 de nume, printre care 251 de persoane și 92 de organizații.

„Laureații Premiului pentru Pace reprezintă societatea civilă din țările lor de origine. Aceștia au promovat timp de mulți ani dreptul de a critica puterea și de a proteja drepturile fundamentale ale cetățenilor”, a declarat Comitetul Nobel norvegian în citația sa.

„Au depus un efort remarcabil pentru a documenta crimele de război, abuzurile privind drepturile omului și abuzurile de putere. Împreună, ei demonstrează importanța societății civile pentru pace și democrație.”

Câștigătorii de anul trecut au fost jurnaliștii Dmitri Muratov din Rusia și Maria Ressa din Filipine. De când au primit premiul, ambii au luptat pentru supraviețuirea organizațiilor lor de presă, sfidând încercările de a le reduce la tăcere din partea propriilor guverne.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2022 #NobelPeacePrize to human rights advocate Ales Bialiatski from Belarus, the Russian human rights organisation Memorial and the Ukrainian human rights organisation Center for Civil Liberties. #NobelPrize pic.twitter.com/9YBdkJpDLU

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2022