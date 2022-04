Bitcoin și ethereum se luptă cu nivelurile cheie de rezistență

Bitcoin și-a văzut prețul oscilând săptămâna trecută, ajungând joi la peste 41.000 de dolari, înainte de a se prăbuși luni sub 38.500 de dolari pe platforma eToro. În prezent, acesta a revenit puțin peste nivelul de 40.000 de dolari.

Ether a înregistrat, de asemenea, o revenire joi, urcând la peste 3.100 de dolari, înainte ca o prăbușire fulgerătoare să îl aducă la 2.900 de dolari. Astăzi, însă, și-a revenit și se tranzacționează puțin peste 3.000 de dolari.

Prețul fluctuant al ambelor criptoactive ilustrează o piață dificilă pentru investitorii în criptoactive în acest moment, care privesc cum activele de risc sunt zdruncinate de evenimentele actuale – ceea ce în mod tradițional nu era o problemă atât de mare.

Dar succesiunea de evenimente în cascadă care a urmat pandemiei, inclusiv creșterea prețurilor și a ratelor dobânzilor, problemele geopolitice și alte probleme de pe glob au reușit să impingă investitorii spre activele “reale”, cum ar fi mărfurile, inclusiv aurul și altele.

Criptoactivele sunt nevoite să lupte din greu în acest mediu, dar deocamdată par să reziste. Piața va urmări ca așteptările privind prețurile și ratele dobanzilor să înceapă să se atenueze, precum și o eventuală ameliorare a tensiunilor din Europa de Est. Primul scenariu este posibil în acest moment, dar cel de-al doilea pare încă departe.

Emirates va lansa proiecte Metaverse și NFT

Companie aeriană Emirates a declarat că intenționează să lanseze experiențe NFT și Metaverse pentru angajații și clienții săi.

La fel ca multe dintre aceste proiecte Metaverse și NFT anunțate de diverse companii, detaliile sunt destul de puține în ce privește planurile concrete ale Emirates cu oferta sa. Dar, fiind vorba de o companie aeriană, este posibil ca NFT-urile să fie folosite ca parte a unui program de fidelizare, în timp ce experiențele Metaverse ar fi o modalitate bună de a petrece timpul la bordul unui zbor spre Dubai.

Fluxul constant de companii importante care anunță astfel de proiecte ne arată că tehnologia progresează în mod constant. Piața NFT a suferit de o scădere considerabilă în ultimele câteva luni, dar, în realitate, ne aflăm acum într-o fază de dezvoltare în care entuziasmul inițial s-a stins, iar companiile sunt ocupate să lucreze la realizarea unor produse tangibile.

În ceea ce privește metaversul, ne aflăm într-o poziție similară, în care multe proiecte sunt în faza de dezvoltare ofertelor lor, iar activitatea este oarecum moderată. Ceea ce știm totuși din datele platformei eToro este că investitorii sunt foarte interesați de token-urile asociate cu dezvoltarea metaversului, inclusiv de criptoactive precum MANA, SAND sau ENJ.

Plătiți pentru cinema în dogecoin

Cinefilii își pot plăti acum biletele la cinematografele AMC în dogecoin sau shiba inu coin.

Cinemagoers can now pay for their tickets at AMC theatres in dogecoin or shiba inu coin.

Compania a anunțat încă din luna noiembrie a anului trecut că analizează modalități de a accepta cripto ca modalitate de plată, iar acest lucru a devenit acum o realitate prin intermediul aplicației sale, folosind Bitpay atunci când se face plata.

Este o evoluție interesantă pentru ambele token-uri, care au înregistrat diverse victorii în ultimele luni. Deși este puțin probabil ca această evoluție să mute cadranul semnificativ, ea reflectă integrarea tot mai mare a criptoactivelor în infrastructura financiară principală.

Deținătorii de criptoactive au acces la tot mai multe instrumente și servicii în fiecare zi, iar acest lucru nu poate duce decât într-o singură direcție în cele din urmă. De asemenea, este puțin probabil ca AMC să beneficieze foarte mult care urmare a fluxului de plăți în cripto, fiind mai curând mod de a-și face publicitate, dar AMC este doar o companie într-un ocean de posibilități.

Cu cât sunt mai multe companii care acceptă token-uri precum dogecoin și shiba inu, cu atât mai mult se va schimba balanța în defavoarea monedei fiduciare. Acest lucru este în cele din urmă pozitiv pentru cripto.